Главное, о чем Путину доложил курганский губернатор Шумков в связи с паводком

Курганский губернатор доложил президенту Путину о ситуации с наводнением

17 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Шумков доложил Путину о паводке в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. На нем обсуждалась ситуация с паводком в ряде регионов России. Шумков доложил президенту последние новости о паводке в Кургане и области, а также о принимаемых мерах. Об этом корреспондент URA.RU узнал из телеэфира федерального канала. «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. <…> На данный момент в бассейне реки Тобол подтоплены оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести муниципальных округах, включая город Курган», — начал свой доклад о текущей ситуации с паводком Шумков в эфире телеканала «Россия 24». Далее он перечислил в своем докладе президенту, как обстоит ситуация. Уровень Тобола Вода в Тоболе превысила на 80 см отметку с опасными явлениями и составляет 927 см. За сутки Тобол поднялся на 1 м 60 см. Эвакуация населения из зон подтопления Превентивно фактически отселено более 14 тысяч 300 граждан, в том числе 1833 ребенка. Работает 20 пунктов временного размещения, куда поселены 730 человек, из которых 316 детей. Круголосуточно ведется информирование граждан об эвакуации из пунктов, имеющих угрозу затопления. Дамба и гидроузел Самым напряженным моментом Шумков назвал работу дамбы у гидроузла в Кургане. Ее уровень составлял до 10 метров. За пять суток были проведены работы по наращиванию до 11,5 метра. Ограничение движения по федеральной трассе ради спасения людей Шумков рассказал о рекомендациях временного ограничения движения транспортных потоков по федеральной трассе «Иртыш» у Кургана. Это единственный объездной путь для спасателей и машин скорой помощи, которые оказывают помощь людям в зоне подтопления. Заявления о матпомощи от граждан На сегодняшней день за материальной поддержкой в офисы МФЦ обратились 2613 курганцев. В настоящее время ведется отработка вопросов по финансированию в местах, где вода уже ушла. Послепаводковые меры В населенных пунктах, где паводок ушел, идут работы по санации домов, скважин и колодцев. Проводится сушка домов. «Сформированы команды для организации уборки территории от мусора и оказания помощи гражданам с наведением порядка. На их приусадебных участках для наведения порядка привлечены волонтеры», сообщил Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Шумков принял участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. На мероприятии, посвященном ситуации с паводком в ряде регионов России, курганский глава сообщил о принимаемых мерах в связи с наводнением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. На нем обсуждалась ситуация с паводком в ряде регионов России. Шумков доложил президенту последние новости о паводке в Кургане и области, а также о принимаемых мерах. Об этом корреспондент URA.RU узнал из телеэфира федерального канала. «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. <…> На данный момент в бассейне реки Тобол подтоплены оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести муниципальных округах, включая город Курган», — начал свой доклад о текущей ситуации с паводком Шумков в эфире телеканала «Россия 24». Далее он перечислил в своем докладе президенту, как обстоит ситуация. Вода в Тоболе превысила на 80 см отметку с опасными явлениями и составляет 927 см. За сутки Тобол поднялся на 1 м 60 см. Превентивно фактически отселено более 14 тысяч 300 граждан, в том числе 1833 ребенка. Работает 20 пунктов временного размещения, куда поселены 730 человек, из которых 316 детей. Круголосуточно ведется информирование граждан об эвакуации из пунктов, имеющих угрозу затопления. Самым напряженным моментом Шумков назвал работу дамбы у гидроузла в Кургане. Ее уровень составлял до 10 метров. За пять суток были проведены работы по наращиванию до 11,5 метра. Шумков рассказал о рекомендациях временного ограничения движения транспортных потоков по федеральной трассе «Иртыш» у Кургана. Это единственный объездной путь для спасателей и машин скорой помощи, которые оказывают помощь людям в зоне подтопления. На сегодняшней день за материальной поддержкой в офисы МФЦ обратились 2613 курганцев. В настоящее время ведется отработка вопросов по финансированию в местах, где вода уже ушла. В населенных пунктах, где паводок ушел, идут работы по санации домов, скважин и колодцев. Проводится сушка домов. «Сформированы команды для организации уборки территории от мусора и оказания помощи гражданам с наведением порядка. На их приусадебных участках для наведения порядка привлечены волонтеры», сообщил Шумков. Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Шумков принял участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. На мероприятии, посвященном ситуации с паводком в ряде регионов России, курганский глава сообщил о принимаемых мерах в связи с наводнением.