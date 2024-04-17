Главное, о чем Путину доложил курганский губернатор Шумков в связи с паводком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным. На нем обсуждалась ситуация с паводком в ряде регионов России. Шумков доложил президенту последние новости о паводке в Кургане и области, а также о принимаемых мерах. Об этом корреспондент URA.RU узнал из телеэфира федерального канала.
«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. <…> На данный момент в бассейне реки Тобол подтоплены оказались 25 населенных пунктов и 107 СНТ в шести муниципальных округах, включая город Курган», — начал свой доклад о текущей ситуации с паводком Шумков в эфире телеканала «Россия 24». Далее он перечислил в своем докладе президенту, как обстоит ситуация.
Уровень Тобола
Вода в Тоболе превысила на 80 см отметку с опасными явлениями и составляет 927 см. За сутки Тобол поднялся на 1 м 60 см.
Эвакуация населения из зон подтопления
Превентивно фактически отселено более 14 тысяч 300 граждан, в том числе 1833 ребенка. Работает 20 пунктов временного размещения, куда поселены 730 человек, из которых 316 детей. Круголосуточно ведется информирование граждан об эвакуации из пунктов, имеющих угрозу затопления.
Дамба и гидроузел
Самым напряженным моментом Шумков назвал работу дамбы у гидроузла в Кургане. Ее уровень составлял до 10 метров. За пять суток были проведены работы по наращиванию до 11,5 метра.
Ограничение движения по федеральной трассе ради спасения людей
Шумков рассказал о рекомендациях временного ограничения движения транспортных потоков по федеральной трассе «Иртыш» у Кургана. Это единственный объездной путь для спасателей и машин скорой помощи, которые оказывают помощь людям в зоне подтопления.
Заявления о матпомощи от граждан
На сегодняшней день за материальной поддержкой в офисы МФЦ обратились 2613 курганцев. В настоящее время ведется отработка вопросов по финансированию в местах, где вода уже ушла.
Послепаводковые меры
В населенных пунктах, где паводок ушел, идут работы по санации домов, скважин и колодцев. Проводится сушка домов. «Сформированы команды для организации уборки территории от мусора и оказания помощи гражданам с наведением порядка. На их приусадебных участках для наведения порядка привлечены волонтеры», сообщил Шумков.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Шумков принял участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. На мероприятии, посвященном ситуации с паводком в ряде регионов России, курганский глава сообщил о принимаемых мерах в связи с наводнением.
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