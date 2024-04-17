Курганский губернатор рассказал Путину о ликвидации ЧС из-за наводнения

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий паводка. В ходе совещания Шумков рассказал о ситуации в регионе, где подтопление затронуло 25 населенных пунктов и 107 садоводствах в шести муниципальных округах. Информация об этом прозвучала во время прямого эфира с президентом РФ на телеканале «Россия-24».
«На данный момент из территории подтопления отселено более 14 300 граждан, включая 1 833 ребенка. Работает 20 пунктов временного размещения, в которых размещено 730 человек, из них 316 детей», — отчитался губернатор перед главой государства. Он также упомянул, что все инвалиды и маломобильные граждане размещены в центральных районных больницах, а информационная работа ведется непрерывно и круглосуточно.
В Курганской области были проведены масштабные работы по укреплению дамбы гидроузла, уровень которой был наращен до 11,5 метров на протяженности 17 километров. Это позволило обезопасить населенные пункты от дальнейшего подтопления. В результате эвакуации удалось избежать человеческих жертв и снизить риски для здоровья и жизни людей.
В Курганской области началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе ожидается 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работ по ликвидации последствий паводка. В ходе совещания Шумков рассказал о ситуации в регионе, где подтопление затронуло 25 населенных пунктов и 107 садоводствах в шести муниципальных округах. Информация об этом прозвучала во время прямого эфира с президентом РФ на телеканале «Россия-24». «На данный момент из территории подтопления отселено более 14 300 граждан, включая 1 833 ребенка. Работает 20 пунктов временного размещения, в которых размещено 730 человек, из них 316 детей», — отчитался губернатор перед главой государства. Он также упомянул, что все инвалиды и маломобильные граждане размещены в центральных районных больницах, а информационная работа ведется непрерывно и круглосуточно. В Курганской области были проведены масштабные работы по укреплению дамбы гидроузла, уровень которой был наращен до 11,5 метров на протяженности 17 километров. Это позволило обезопасить населенные пункты от дальнейшего подтопления. В результате эвакуации удалось избежать человеческих жертв и снизить риски для здоровья и жизни людей. В Курганской области началось наводнение, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе ожидается 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке уже превысила отметку в 10 метров. Вся важная и актуальная информация по масштабному паводку собрана в онлайн-трансляции URA.RU. Также информационное агентство в режиме реального времени отслеживает уровень воды в курганских реках.