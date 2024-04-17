Свердловскому городу грозит потоп из-за «Водоканала» Екатеринбурга. Фото

17 апреля 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Сброс воды произвели без предупреждения, говорит собеседник агентства Фото: Илья Московец © URA.RU В результате внезапного сброса воды с Верхне-Макаровского водохранилища, который произвел екатеринбургский «Водоканал», город Дегтярск оказался под угрозой затопления: уровень воды на отдельных участках реки Чусовой поднялся на три метра. Местные жители строят дамбы, рассказал URA.RU один из них. По данным агентства, сброс более 50 кубометров воды был совершен без предупреждения — утром 17 апреля. «На станции 1 подъема на реке Чусовая возможно разрушение временного насыпного сооружения в районе водоприемного ковша на р. Чусовая, что приведет к нарушению водоснабжения г. Дегтярск. На данный момент через каждые два часа производится мониторинг уровня воды на реке Чусовая», — говорится в донесении экстренных служб, оказавшемся в распоряжении URA.RU. «По состоянию на 11:00 уровень воды на р. Чусовая на станции 1 подъема составляет 3,3 метра, что превышает на 20 см. максимальный рабочий уровень в результате паводка», — также сказано там. В последующие часы уровень воды повышался. При этом в Единой дежурной диспетчерской службе Дегтярска корреспонденту заявили, что ЧП не предвидится: «Естественно, уровень воды повышается — паводок, они [Верхне-Макаровский гидроузел] сбрасывают в пределах нормы. Это ежегодная процедура, регулируют рабочий уровень, который должен быть на гидроузле. Приезжали с минприроды, все смотрели — у нас в пределах нормы». В «Водоканале» Екатеринбурга на звонок URA.RU пока не ответили. В пресс-службу направлена просьба о комментарии по теме. Уровень воды 17 апреля рос ежечасно Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате внезапного сброса воды с Верхне-Макаровского водохранилища, который произвел екатеринбургский «Водоканал», город Дегтярск оказался под угрозой затопления: уровень воды на отдельных участках реки Чусовой поднялся на три метра. Местные жители строят дамбы, рассказал URA.RU один из них. По данным агентства, сброс более 50 кубометров воды был совершен без предупреждения — утром 17 апреля. «На станции 1 подъема на реке Чусовая возможно разрушение временного насыпного сооружения в районе водоприемного ковша на р. Чусовая, что приведет к нарушению водоснабжения г. Дегтярск. На данный момент через каждые два часа производится мониторинг уровня воды на реке Чусовая», — говорится в донесении экстренных служб, оказавшемся в распоряжении URA.RU. «По состоянию на 11:00 уровень воды на р. Чусовая на станции 1 подъема составляет 3,3 метра, что превышает на 20 см. максимальный рабочий уровень в результате паводка», — также сказано там. В последующие часы уровень воды повышался. При этом в Единой дежурной диспетчерской службе Дегтярска корреспонденту заявили, что ЧП не предвидится: «Естественно, уровень воды повышается — паводок, они [Верхне-Макаровский гидроузел] сбрасывают в пределах нормы. Это ежегодная процедура, регулируют рабочий уровень, который должен быть на гидроузле. Приезжали с минприроды, все смотрели — у нас в пределах нормы». В «Водоканале» Екатеринбурга на звонок URA.RU пока не ответили. В пресс-службу направлена просьба о комментарии по теме.