В Турции презентовали книгу «Я — Путин»

В Анкаре презентовали книгу «Я — Владимир Путин» с избранными статьями лидера
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
В книге «Я — Владимир Путин» содержатся яркие фразы президента РФ Фото:

В Турции состоялась презентация книги «Ben — Vladimir Putin» («Я — Владимир Путин»), в которой содержатся избранные статьи и выступления российского президента. Об этом стало известно от корреспондента РИА Новости.

«Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В связи с этим, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории», — сказал издатель.

В книги содержится информация, например, о том, как российский лидер воспринимает российско-турецкие отношения. Кроме того, книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки.

Ранее президент РФ придумал, как заставить молодежь читать книги. По его словам, это можно сделать, если использовать альтернативные носители информации в интернете. По его словам, весь контент размещен именно там, а классическая литература также является контентом.

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В Турции состоялась презентация книги «Ben — Vladimir Putin» («Я — Владимир Путин»), в которой содержатся избранные статьи и выступления российского президента. Об этом стало известно от корреспондента РИА Новости. «Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В связи с этим, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории», — сказал издатель. В книги содержится информация, например, о том, как российский лидер воспринимает российско-турецкие отношения. Кроме того, книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки. Ранее президент РФ придумал, как заставить молодежь читать книги. По его словам, это можно сделать, если использовать альтернативные носители информации в интернете. По его словам, весь контент размещен именно там, а классическая литература также является контентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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