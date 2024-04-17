В Турции презентовали книгу «Я — Путин»

В Турции состоялась презентация книги «Ben — Vladimir Putin» («Я — Владимир Путин»), в которой содержатся избранные статьи и выступления российского президента. Об этом стало известно от корреспондента РИА Новости.
«Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В связи с этим, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории», — сказал издатель.
В книги содержится информация, например, о том, как российский лидер воспринимает российско-турецкие отношения. Кроме того, книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки.
Ранее президент РФ придумал, как заставить молодежь читать книги. По его словам, это можно сделать, если использовать альтернативные носители информации в интернете. По его словам, весь контент размещен именно там, а классическая литература также является контентом.
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