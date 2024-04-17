В Турции презентовали книгу «Я — Путин»

В Анкаре презентовали книгу «Я — Владимир Путин» с избранными статьями лидера

17 апреля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

В книге «Я — Владимир Путин» содержатся яркие фразы президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Турции состоялась презентация книги «Ben — Vladimir Putin» («Я — Владимир Путин»), в которой содержатся избранные статьи и выступления российского президента. Об этом стало известно от корреспондента РИА Новости. «Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В связи с этим, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории», — сказал издатель. В книги содержится информация, например, о том, как российский лидер воспринимает российско-турецкие отношения. Кроме того, книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки. Ранее президент РФ придумал, как заставить молодежь читать книги. По его словам, это можно сделать, если использовать альтернативные носители информации в интернете. По его словам, весь контент размещен именно там, а классическая литература также является контентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Турции состоялась презентация книги «Ben — Vladimir Putin» («Я — Владимир Путин»), в которой содержатся избранные статьи и выступления российского президента. Об этом стало известно от корреспондента РИА Новости. «Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В связи с этим, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории», — сказал издатель. В книги содержится информация, например, о том, как российский лидер воспринимает российско-турецкие отношения. Кроме того, книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки. Ранее президент РФ придумал, как заставить молодежь читать книги. По его словам, это можно сделать, если использовать альтернативные носители информации в интернете. По его словам, весь контент размещен именно там, а классическая литература также является контентом.