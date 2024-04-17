17 апреля 2024

Школьник рассекал по Екатеринбургу на угнанной машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Школьник попал в машину, разбив окно, а завел ее, замкнув провода Фото:

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, который угнал автомобиль ВАЗ-2110 и катался на нем по Екатеринбургу. Инцидент произошел 17 апреля, а угон был совершен 11 апреля. Сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Автомобиль попадал под описание угнанного, было принято решение остановить его для проверки документов. Водитель не подчинился требованию и продолжил движение», — сказано в видео на yotube-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.

После преследования машина была остановлена, и выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний без прав. Подросток признался в угоне после доставления в отдел полиции. В его отношении составлен административный протокол. Решение о наказании будет принято по результатам доследственной проверки.

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В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, который угнал автомобиль ВАЗ-2110 и катался на нем по Екатеринбургу. Инцидент произошел 17 апреля, а угон был совершен 11 апреля. Сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Автомобиль попадал под описание угнанного, было принято решение остановить его для проверки документов. Водитель не подчинился требованию и продолжил движение», — сказано в видео на yotube-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. После преследования машина была остановлена, и выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний без прав. Подросток признался в угоне после доставления в отдел полиции. В его отношении составлен административный протокол. Решение о наказании будет принято по результатам доследственной проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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