Школьник рассекал по Екатеринбургу на угнанной машине

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, который угнал автомобиль ВАЗ-2110 и катался на нем по Екатеринбургу. Инцидент произошел 17 апреля, а угон был совершен 11 апреля. Сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
«Автомобиль попадал под описание угнанного, было принято решение остановить его для проверки документов. Водитель не подчинился требованию и продолжил движение», — сказано в видео на yotube-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство.
После преследования машина была остановлена, и выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний без прав. Подросток признался в угоне после доставления в отдел полиции. В его отношении составлен административный протокол. Решение о наказании будет принято по результатам доследственной проверки.
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