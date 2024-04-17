Челябинская «РБТ-Электроника» выкупила бизнес у конкурента

18 апреля 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

«РБТ-Электроника» увеличила свое присутствие на рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская «РБТ-Электроника» выкупила часть региональной сети электроники «Корпорация „Центр“», которая закрывает бизнес после смерти своего основателя из Ижевска Константина Ощепкова. Об этом «Коммерсанту» сообщил собственный источник. «Магазины компании „Центр“ находятся во многих городах России, среди них есть и Челябинск. До 2018 года компания имела около 200 магазинов, однако сейчас их количество сократилось до 70. Часть из них выкупила челябинская „РБТ-Электроника“», — сообщил «Коммерсанту» источник из числа производителей бытовой электроники. Собеседник отметил, что «Центр» начал терять позиции на рынке и оказался в долгах после смерти Ощепкова в 2018 году. В «Корпорации „Центр“» не стали комментировать ситуацию. В «РБТ-Электронике» на запрос не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская «РБТ-Электроника» выкупила часть региональной сети электроники «Корпорация „Центр“», которая закрывает бизнес после смерти своего основателя из Ижевска Константина Ощепкова. Об этом «Коммерсанту» сообщил собственный источник. «Магазины компании „Центр“ находятся во многих городах России, среди них есть и Челябинск. До 2018 года компания имела около 200 магазинов, однако сейчас их количество сократилось до 70. Часть из них выкупила челябинская „РБТ-Электроника“», — сообщил «Коммерсанту» источник из числа производителей бытовой электроники. Собеседник отметил, что «Центр» начал терять позиции на рынке и оказался в долгах после смерти Ощепкова в 2018 году. В «Корпорации „Центр“» не стали комментировать ситуацию. В «РБТ-Электронике» на запрос не ответили.