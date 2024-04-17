17 апреля 2024

В поселке ЯНАО сгорел деревянный двухэтажный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Сгорел расселенный дом по адресу Гагарина, 10а Фото:

В Харпе (ЯНАО) ночью произошел сильный пожар в расселенном двухэтажный доме по адресу Гагарина, 10а. Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня ночью в поселке Харп горел расселенный деревянный дом по адресу Гагарина, 10а. Причины пожара выясняются», — написал telegram-канал «ИА Лабытнанги». На месте работают сотрудники МЧС.

О пострадавших не сообщается. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Харпе (ЯНАО) ночью произошел сильный пожар в расселенном двухэтажный доме по адресу Гагарина, 10а. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня ночью в поселке Харп горел расселенный деревянный дом по адресу Гагарина, 10а. Причины пожара выясняются», — написал telegram-канал «ИА Лабытнанги». На месте работают сотрудники МЧС. О пострадавших не сообщается. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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