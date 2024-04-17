Сгорел расселенный дом по адресу Гагарина, 10а
В Харпе (ЯНАО) ночью произошел сильный пожар в расселенном двухэтажный доме по адресу Гагарина, 10а. Об этом сообщили очевидцы.
«Сегодня ночью в поселке Харп горел расселенный деревянный дом по адресу Гагарина, 10а. Причины пожара выясняются», — написал telegram-канал «ИА Лабытнанги». На месте работают сотрудники МЧС.
О пострадавших не сообщается. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО. Ответ ожидается.
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