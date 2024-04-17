Происшествия ДТП На Пермском тракте образовался затор из-за ДТП 18 апреля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 + На участке организовали реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 18 апреля образовалась пробка из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Авария на Пермском тракте, другие машины встали. Столкновение получилось не серьезное», — сказал очевидец. В «Уралуправтодоре» пояснили, что из-за ДТП на участке организовано реверсивное движение. «На автодороге Р-242 км 176+254 произошла авария. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в учреждении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 18 апреля образовалась пробка из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Авария на Пермском тракте, другие машины встали. Столкновение получилось не серьезное», — сказал очевидец. В «Уралуправтодоре» пояснили, что из-за ДТП на участке организовано реверсивное движение. «На автодороге Р-242 км 176+254 произошла авария. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в учреждении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям