На Пермском тракте образовался затор из-за ДТП

На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 18 апреля образовалась пробка из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Авария на Пермском тракте, другие машины встали. Столкновение получилось не серьезное», — сказал очевидец. В «Уралуправтодоре» пояснили, что из-за ДТП на участке организовано реверсивное движение. «На автодороге Р-242 км 176+254 произошла авария. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в учреждении.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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