17 апреля 2024

На Пермском тракте образовался затор из-за ДТП

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
На участке организовали реверсивное движение Фото:

На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 18 апреля образовалась пробка из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Авария на Пермском тракте, другие машины встали. Столкновение получилось не серьезное», — сказал очевидец. В «Уралуправтодоре» пояснили, что из-за ДТП на участке организовано реверсивное движение. «На автодороге Р-242 км 176+254 произошла авария. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в учреждении.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 18 апреля образовалась пробка из-за аварии. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Авария на Пермском тракте, другие машины встали. Столкновение получилось не серьезное», — сказал очевидец. В «Уралуправтодоре» пояснили, что из-за ДТП на участке организовано реверсивное движение. «На автодороге Р-242 км 176+254 произошла авария. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в учреждении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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