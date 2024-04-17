17 апреля 2024

Актуальная информация об уровне воды в Тюменских реках. Онлайн-трансляция

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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Наибольший прирост уровня воды в реке Ишим составил 68 см за сутки Фото:

В Тюменской области уровень воды в реках продолжает прибывать. По данным тюменского ЦГМС река Ишим поднялась возле сел Ильинское, города Ишима и поселка Абатское. Разливается и река Тобол — возле села Иевлево подъем за стуки составил 17 см. Главное об уровне рек Тюменской области — в трансляции URA.RU.

10:29 18.04.2024 Наибольший прирост за сутки показали реки: Ишим — 68 см, возле города Ишим; Тобол — 17 см, возле села Иевлево; Иртыш — 45 см, возле села Уват. Критическая отметка превышена в реке Ишим по данным гидропоста в Ильинке на 91 см.

Сводная таблица по уровню воды в реках Тюменской области
Сводная таблица по уровню воды в реках Тюменской области

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В Тюменской области уровень воды в реках продолжает прибывать. По данным тюменского ЦГМС река Ишим поднялась возле сел Ильинское, города Ишима и поселка Абатское. Разливается и река Тобол — возле села Иевлево подъем за стуки составил 17 см. Главное об уровне рек Тюменской области — в трансляции URA.RU. 10:29 18.04.2024 Наибольший прирост за сутки показали реки: Ишим — 68 см, возле города Ишим; Тобол — 17 см, возле села Иевлево; Иртыш — 45 см, возле села Уват. Критическая отметка превышена в реке Ишим по данным гидропоста в Ильинке на 91 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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