Наибольший прирост уровня воды в реке Ишим составил 68 см за сутки
В Тюменской области уровень воды в реках продолжает прибывать. По данным тюменского ЦГМС река Ишим поднялась возле сел Ильинское, города Ишима и поселка Абатское. Разливается и река Тобол — возле села Иевлево подъем за стуки составил 17 см. Главное об уровне рек Тюменской области — в трансляции URA.RU.
10:29 18.04.2024 Наибольший прирост за сутки показали реки: Ишим — 68 см, возле города Ишим; Тобол — 17 см, возле села Иевлево; Иртыш — 45 см, возле села Уват. Критическая отметка превышена в реке Ишим по данным гидропоста в Ильинке на 91 см.
Сводная таблица по уровню воды в реках Тюменской области
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