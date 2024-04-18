Появились подробности по делу священника и ветерана СВО, похищавших людей

Мосгорсуд отклонил иск по делу убийства людей священником и ветераном СВО

18 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Фигуранты дела занимались убийством и похищением людей в период с 1997 по 2017 годы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Следственный комитет (СК) РФ расследует уголовное дело, связанное с организаций преступной группировки с участием жителей Белгородской области, которая, предположительно, действовала в период с 1997—2017 годами. Фигурантами данного уголовного дела являются священник Станислав Дементеев и ветеран спецоперации на Украине Игорь Селютин. Мосгорсуд отклонил жалобы на их арест и сейчас фигуранты находятся в СИЗО. Соответствующее решение опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Из решения следует, что Станислав Дементеев и Игорь Селютин обвиняются в убийстве двух и более человек (статья 105, часть 2 УК РФ). Кроме того из документа следует, что Селютин, Дементеев, а также еще один фигурант дела — предприниматель Степан Морозов входили в состав ОПГ из числа жителей Губкинского района Белгородской области. Причем данная группировка была создана еще в 80-х годах. Начиная с 1997 года Селютин, Дементеев и Морозов совершали заказные убийства и похищали людей. Защита в настоящий момент пыталась обжаловать приговор фигурантов, но безуспешно. Журналисты «Коммерсанта», ссылаясь на данные СК РФ подчеркнули, что участниками ОПГ могло быть совершено более десятка аналогичных преступлений. Один из фигурантов дела Селютин был объявлен в международный розыск. Однако затем он был обнаружен среди участников спецоперации на Украине в качестве снайпера в составе батальона «Пятнашка». Другой фигурант дела, священник Дементеев, является священником Губкинской епархии РПЦ. В епархии же журналистам рассказали, что сказали, что тот временно совершал богослужения и требы в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Ранее СК РФ сообщал об аресте фигурантов по обвинению в участии в ОПГ, участники которой занималась убийством и вымогательством. Суд продлил арест фигурантам до 6 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет (СК) РФ расследует уголовное дело, связанное с организаций преступной группировки с участием жителей Белгородской области, которая, предположительно, действовала в период с 1997—2017 годами. Фигурантами данного уголовного дела являются священник Станислав Дементеев и ветеран спецоперации на Украине Игорь Селютин. Мосгорсуд отклонил жалобы на их арест и сейчас фигуранты находятся в СИЗО. Соответствующее решение опубликовано на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Из решения следует, что Станислав Дементеев и Игорь Селютин обвиняются в убийстве двух и более человек (статья 105, часть 2 УК РФ). Кроме того из документа следует, что Селютин, Дементеев, а также еще один фигурант дела — предприниматель Степан Морозов входили в состав ОПГ из числа жителей Губкинского района Белгородской области. Причем данная группировка была создана еще в 80-х годах. Начиная с 1997 года Селютин, Дементеев и Морозов совершали заказные убийства и похищали людей. Защита в настоящий момент пыталась обжаловать приговор фигурантов, но безуспешно. Журналисты «Коммерсанта», ссылаясь на данные СК РФ подчеркнули, что участниками ОПГ могло быть совершено более десятка аналогичных преступлений. Один из фигурантов дела Селютин был объявлен в международный розыск. Однако затем он был обнаружен среди участников спецоперации на Украине в качестве снайпера в составе батальона «Пятнашка». Другой фигурант дела, священник Дементеев, является священником Губкинской епархии РПЦ. В епархии же журналистам рассказали, что сказали, что тот временно совершал богослужения и требы в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Ранее СК РФ сообщал об аресте фигурантов по обвинению в участии в ОПГ, участники которой занималась убийством и вымогательством. Суд продлил арест фигурантам до 6 июня.