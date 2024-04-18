Экзамены для мигрантов на знание русского перешли под контроль государства

С 1 мая 2024 года коммерческим организациям будет запрещено проводить экзамены на знание русского языка для мигрантов. Соответствующее поручение дал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«Глава Минобрнауки России дал ряд поручений, направленных на усиление контроля за качеством проведения экзамена. [В частности] в срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов», — передает поручение Фалькова
Уточняется, что в каждом регионе будет выбран государственный вуз, который будет отвечать за проведение такого экзамена для мигрантов. Также Фальков поручил усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов, а также министр ужесточил наказания за нарушения правил проведения этого тестирования.
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