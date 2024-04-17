Синоптики ЯНАО почти порадовали прогнозом погоды на май

Синоптик Кошкин: в мае ожидаются резкое потепление и осадки

18 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В мае ямальцев все-таки ждет весна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае синоптики прогнозируют на Ямале температуры выше средних значений и осадки от 120% выше нормы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин. «Аномальных температур в мае на Ямале мы не увидим. Но ждем температуры выше средних значений. Количество осадков — от 120% выше нормы. Возможны дождь со снегом. Средние температуры в мае все-таки отрицательные — от нуля до минус пяти», — сообщил Артем Кошкин в ходе беседы в ИА «Север-Пресс». Ранее сообщалось, что в ЯНАО 21 апреля спрогнозировали плюсовую погоду до +2 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте Gismeteo. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае синоптики прогнозируют на Ямале температуры выше средних значений и осадки от 120% выше нормы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин. «Аномальных температур в мае на Ямале мы не увидим. Но ждем температуры выше средних значений. Количество осадков — от 120% выше нормы. Возможны дождь со снегом. Средние температуры в мае все-таки отрицательные — от нуля до минус пяти», — сообщил Артем Кошкин в ходе беседы в ИА «Север-Пресс». Ранее сообщалось, что в ЯНАО 21 апреля спрогнозировали плюсовую погоду до +2 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте Gismeteo.