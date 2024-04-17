17 апреля 2024

Синоптики ЯНАО почти порадовали прогнозом погоды на май

Синоптик Кошкин: в мае ожидаются резкое потепление и осадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Коммунистическая после благоустройства. Полевской, кошка, кот, тепло, бабье лето, весна, осень, теплая погода
В мае ямальцев все-таки ждет весна Фото:

В мае синоптики прогнозируют на Ямале температуры выше средних значений и осадки от 120% выше нормы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

«Аномальных температур в мае на Ямале мы не увидим. Но ждем температуры выше средних значений. Количество осадков — от 120% выше нормы. Возможны дождь со снегом. Средние температуры в мае все-таки отрицательные — от нуля до минус пяти», — сообщил Артем Кошкин в ходе беседы в ИА «Север-Пресс».

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 21 апреля спрогнозировали плюсовую погоду до +2 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте Gismeteo.

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В мае синоптики прогнозируют на Ямале температуры выше средних значений и осадки от 120% выше нормы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин. «Аномальных температур в мае на Ямале мы не увидим. Но ждем температуры выше средних значений. Количество осадков — от 120% выше нормы. Возможны дождь со снегом. Средние температуры в мае все-таки отрицательные — от нуля до минус пяти», — сообщил Артем Кошкин в ходе беседы в ИА «Север-Пресс». Ранее сообщалось, что в ЯНАО 21 апреля спрогнозировали плюсовую погоду до +2 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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