Власти РФ хотят вложить 10 трлн рублей на развитие транспорта

Правительство РФ планирует вложить в развитие национального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры» более 10 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК. Автодорожное и железнодорожное строительство оценивается как наиболее дорогое. Соответствующие цифры предварительного бюджета озвучил Минтранс.
«Общий объем финансирования будущего национального проекта „Развитие транспортной инфраструктуры“ предварительно оценивается в 10,2 трлн руб. на период 2025—2030 годов», — следует из презентации Минтранса. С данными ознакомились журналисты РБК. Большая часть выделенных средств пойдет на строительство автомобильных и железных дорог. Помимо этого будет развиваться и сеть морских портов России.
Ранее в стране действовал другой нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый проект же будет акцентировать внимание на оптимизацию грузопотоков в стране с учетом ограничительных мер со стороны стран Запада. Также в приоритете теперь будет развитие единой транспортной сети.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать новые принципы для национальных проектов. Также глава предложил обсудить способы финансирования данных проектов.
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