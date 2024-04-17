В Челябинске и Магнитогорске составили рейтинг самых популярных торговых центров

18 апреля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Самыми популярными ТЦ стали «Карнавал» в Челябинске и «Джаз Молл» в Магнитогорске, сообщили в Tele2 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Торговый центр «Карнавал» в Челябинске и «Джаз Молл» в Магнитогорске заняли лидирующие позиции в рейтинге самых популярных ТЦ. Как сообщили URA.RU в компании Tele2, данные получены из аналитики активность клиентов в этих торговых центрах за первый квартал 2024 года. «На первом месте рейтинга в Челябинске оказался ТЦ „Карнавал“. Посетители данного торгового центра в день используют трафик, достаточный для 1500 часов видеозвонков или загрузки 1,2 миллиона фотографий в социальные сети», — сообщили в пресс-службе Tele2. В Магнитогорске наибольшую активность показали посетители центров «Джаз Молл», «Семейный парк» и «Тройка». В Челябинске второе место занял ТЦ «Алмаз», третье — «Урал». На четвертой строчке оказался торговый центр «Гагарин Пар», а на пятом — «Фокус». Пиковые значения трафика пришлись на 23 февраля и 8 марта. Тогда объем трафика в среднем увеличивается на 10%. Наибольший рост активности произошел в ТЦ «Семейный парк» и «Континент» в Магнитогорске, а также в ТЦ «Гагарин парк» в Челябинске. Там трафик увеличился на 30%. Рейтинг компания составила на основе данных о количестве посетителей ТЦ, объеме используемого интернет трафика и звонков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Торговый центр «Карнавал» в Челябинске и «Джаз Молл» в Магнитогорске заняли лидирующие позиции в рейтинге самых популярных ТЦ. Как сообщили URA.RU в компании Tele2, данные получены из аналитики активность клиентов в этих торговых центрах за первый квартал 2024 года. «На первом месте рейтинга в Челябинске оказался ТЦ „Карнавал“. Посетители данного торгового центра в день используют трафик, достаточный для 1500 часов видеозвонков или загрузки 1,2 миллиона фотографий в социальные сети», — сообщили в пресс-службе Tele2. В Магнитогорске наибольшую активность показали посетители центров «Джаз Молл», «Семейный парк» и «Тройка». В Челябинске второе место занял ТЦ «Алмаз», третье — «Урал». На четвертой строчке оказался торговый центр «Гагарин Пар», а на пятом — «Фокус». Пиковые значения трафика пришлись на 23 февраля и 8 марта. Тогда объем трафика в среднем увеличивается на 10%. Наибольший рост активности произошел в ТЦ «Семейный парк» и «Континент» в Магнитогорске, а также в ТЦ «Гагарин парк» в Челябинске. Там трафик увеличился на 30%. Рейтинг компания составила на основе данных о количестве посетителей ТЦ, объеме используемого интернет трафика и звонков.