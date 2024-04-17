17 апреля 2024

В районной больнице в ЯНАО смогут диагностировать рак на ранних стадиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
В Мужевскую районную больницу поступил дерматоскоп Фото:

В районную больницу села Мужи (ЯНАО) поступил аппарат для выявления рака кожи — меланомы, на ранних стадиях. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

«С помощью дерматоскопа врачи смогут детально рассмотреть цвет и микроструктуры разных слоев кожи. Особую эффективность показал прибор в диагностике смертельно опасного заболевания кожи — меланомы. Применение дерматоскопа увеличивает вероятность диагностики рака кожи на ранних стадиях в 90% случаев, а это шанс на полное выздоровление», — передает пресс-служба на официальном сайте окружного ведомства.

Районная больница расширяет диагностические возможности благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме того, в эндоскопическом кабинете установлен новый видеомонитор, который улучшит качество проводимых исследований слизистой, сосудов и внутренних органов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в больнице Надыма (ЯНАО) приобрели аппарат для лечения ЛОР-заболеваний. В город закупили аппарат «Тонзиллор».

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В районную больницу села Мужи (ЯНАО) поступил аппарат для выявления рака кожи — меланомы, на ранних стадиях. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО. «С помощью дерматоскопа врачи смогут детально рассмотреть цвет и микроструктуры разных слоев кожи. Особую эффективность показал прибор в диагностике смертельно опасного заболевания кожи — меланомы. Применение дерматоскопа увеличивает вероятность диагностики рака кожи на ранних стадиях в 90% случаев, а это шанс на полное выздоровление», — передает пресс-служба на официальном сайте окружного ведомства. Районная больница расширяет диагностические возможности благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме того, в эндоскопическом кабинете установлен новый видеомонитор, который улучшит качество проводимых исследований слизистой, сосудов и внутренних органов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в больнице Надыма (ЯНАО) приобрели аппарат для лечения ЛОР-заболеваний. В город закупили аппарат «Тонзиллор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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