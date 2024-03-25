В районной больнице ЯНАО приобрели аппарат для лечения ЛОР-заболеваний

Жители Надыма попросили купить в поликлинику аппарат для лечения ЛОР-заболеваний

26 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

В районной больнице Надыма появился новый аппарат для промывания ЛОР-органов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) попросили приобрести ЛОР-аппарат (который известен, как «кукушка») в районную больницу. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о частом заболевании инфекционными болезнями среди ямальцев. «Убедительная просьба, закупите, пожалуйста аппарат „Тонзиллор“, так как на Севере часто болеем тонзиллитом. Он нужен многим людям; чтобы пройти курс лечения, приходится ездить в Новый Уренгой», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Многие надымчане согласились с автором поста, отметив необходимость в лечении. «Подтверждаю, очень не хватает его в городе», — поделилась Бухтий Ксения. «Тоже очень нуждаюсь в данном аппарате. Если бы изыскалась возможность его приобретения, это было бы более чем великолепно», — отметила Елена Шагута. «Аппарат хороший, и для северян актуален», — написала Елена Клеменкова. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что в город закупили аппарат «Тонзиллор», медики ожидают инженера для его настройки и установки. Кроме того, данный аппарат пришел в детскую поликлинику окружной больницы. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО), которые не могут пройти флюорографию в больницах города. Оба флюорографа на данный момент находятся в ремонте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Надыма (ЯНАО) попросили приобрести ЛОР-аппарат (который известен, как «кукушка») в районную больницу. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о частом заболевании инфекционными болезнями среди ямальцев. «Убедительная просьба, закупите, пожалуйста аппарат „Тонзиллор“, так как на Севере часто болеем тонзиллитом. Он нужен многим людям; чтобы пройти курс лечения, приходится ездить в Новый Уренгой», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Многие надымчане согласились с автором поста, отметив необходимость в лечении. «Подтверждаю, очень не хватает его в городе», — поделилась Бухтий Ксения. «Тоже очень нуждаюсь в данном аппарате. Если бы изыскалась возможность его приобретения, это было бы более чем великолепно», — отметила Елена Шагута. «Аппарат хороший, и для северян актуален», — написала Елена Клеменкова. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что в город закупили аппарат «Тонзиллор», медики ожидают инженера для его настройки и установки. Кроме того, данный аппарат пришел в детскую поликлинику окружной больницы. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО), которые не могут пройти флюорографию в больницах города. Оба флюорографа на данный момент находятся в ремонте.