В районной больнице ЯНАО приобрели аппарат для лечения ЛОР-заболеваний

Жители Надыма (ЯНАО) попросили приобрести ЛОР-аппарат (который известен, как «кукушка») в районную больницу. Горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о частом заболевании инфекционными болезнями среди ямальцев.
«Убедительная просьба, закупите, пожалуйста аппарат „Тонзиллор“, так как на Севере часто болеем тонзиллитом. Он нужен многим людям; чтобы пройти курс лечения, приходится ездить в Новый Уренгой», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».
Многие надымчане согласились с автором поста, отметив необходимость в лечении. «Подтверждаю, очень не хватает его в городе», — поделилась Бухтий Ксения. «Тоже очень нуждаюсь в данном аппарате. Если бы изыскалась возможность его приобретения, это было бы более чем великолепно», — отметила Елена Шагута. «Аппарат хороший, и для северян актуален», — написала Елена Клеменкова.
В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что в город закупили аппарат «Тонзиллор», медики ожидают инженера для его настройки и установки. Кроме того, данный аппарат пришел в детскую поликлинику окружной больницы.
Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО), которые не могут пройти флюорографию в больницах города. Оба флюорографа на данный момент находятся в ремонте.
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