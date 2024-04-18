Какие микрорайоны Кургана уже ушли под воду. Карта

В Кургане микрорайоны уходят под воду из-за паводка

18 апреля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Более 100 СНТ на правом берегу Тобола затоплены или подтоплены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Некоторые микрорайоны Кургана ушли под воду из-за пришедшей на территорию города большой воды. URA.RU подготовило карту затопленных территорий города на основе информации из открытых источников. «Шоссе имени Тюнина в настоящее время похоже на огромное водохранилище», — прокомментировал обстановку на затопленной дороге подписчик telegram-канала «Курганистан», поделившись видео. Вдоль шоссе располагается много СНТ, которые ушли под воду прежде, чем была залита и перекрыта автодорога в черте Кургана. Всего на правом берегу реки Тобол было затоплено или подтоплено более 100 СНТ, а также некоторые микрорайоны. Среди таких СНТ оказались «Черемушки-2», «Черемушки-4», «Нива», «КМЗ-1», «Поле Чудес», а также другие садовые товарищества. Пострадал от затопления район Малое Чаусово. Там, рядом с СНТ «Дорожник», местные зафиксировали, что вода скрывает некоторые постройки по крышу. Под водой оказались и СНТ «Водоканал», «Звездочка», «Восход», «Тюльпан», «Мечта», «Локомотив», «Виктория». В микрорайоне Тополя вода скрыла не только частные дома, но и добралась до многоквартирных. Микрорайон Глинки попал под затопление. В нем располагается, как жилые дома, так и производство, изготавливающее молочную продукцию. Дойные коровы были эвакуированы. Также под затопление попал частный сектор микрорайона Западный, а именно по улице Галкинской. Микрорайон Смолино, который в прошлом году был почти полностью уничтожен пожарами, тоже затопило паводковой водой. Ранее сообщалось, что в Курганской области был объявлен режим ЧС. Власти эвакуируют населения из затопленных территорий, а также тех, кто находится в зоне риска. Уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Кроме домов, пострадало несколько мостов. Редакция URA.RU сообщает все главные и актуальные новости о паводке в онлайн-трансляции. Карта: URA.RU СНТ «Поле Чудес» было подтоплено Фото: подписчики telegram-канала «Курганистан» В СНТ «Восход» в микрорайоне Челноково вода поднялась за ночь Фото: подписчик telegram-канала «Курганистан» Частные дома в районе Западный подтопляются водой Фото: подписчик telegram-канала «Курганистан» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые микрорайоны Кургана ушли под воду из-за пришедшей на территорию города большой воды. URA.RU подготовило карту затопленных территорий города на основе информации из открытых источников. «Шоссе имени Тюнина в настоящее время похоже на огромное водохранилище», — прокомментировал обстановку на затопленной дороге подписчик telegram-канала «Курганистан», поделившись видео. Вдоль шоссе располагается много СНТ, которые ушли под воду прежде, чем была залита и перекрыта автодорога в черте Кургана. Всего на правом берегу реки Тобол было затоплено или подтоплено более 100 СНТ, а также некоторые микрорайоны. Среди таких СНТ оказались «Черемушки-2», «Черемушки-4», «Нива», «КМЗ-1», «Поле Чудес», а также другие садовые товарищества. Пострадал от затопления район Малое Чаусово. Там, рядом с СНТ «Дорожник», местные зафиксировали, что вода скрывает некоторые постройки по крышу. Под водой оказались и СНТ «Водоканал», «Звездочка», «Восход», «Тюльпан», «Мечта», «Локомотив», «Виктория». В микрорайоне Тополя вода скрыла не только частные дома, но и добралась до многоквартирных. Микрорайон Глинки попал под затопление. В нем располагается, как жилые дома, так и производство, изготавливающее молочную продукцию. Дойные коровы были эвакуированы. Также под затопление попал частный сектор микрорайона Западный, а именно по улице Галкинской. Микрорайон Смолино, который в прошлом году был почти полностью уничтожен пожарами, тоже затопило паводковой водой. Ранее сообщалось, что в Курганской области был объявлен режим ЧС. Власти эвакуируют населения из затопленных территорий, а также тех, кто находится в зоне риска. Уровень воды в реке Тобол продолжает расти. Кроме домов, пострадало несколько мостов. Редакция URA.RU сообщает все главные и актуальные новости о паводке в онлайн-трансляции.