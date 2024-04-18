Челябинцы одобрили изменения в Устав города и прямые выборы думы

18 апреля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Зал был полон людьми Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Участники публичных слушаний 18 апреля одобрили изменения в Устав Челябинска, ликвидацию самостоятельности семи его районов и возвращение к прямым выборам в гордуму. Об этом передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Проект Устава разработан в связи с тем, что 28 марта законом Челябинской области Челябинск был лишен статуса городского округа с внутригородским делением и наделен статусом городского округа. В проекте учтен новый статус города, исключены нормы, касавшиеся вопросов местного значения внутригородских районов, он приведен в соответствие с действующим законодательством», — пояснили в гордуме. «Это плановая работа по реформированию муниципальной власти. Она ведется не только в Челябинске. Часть этой работы — преобразование районов в муниципальные округа», — рассказал собравшимся глава комитета по законодательству заксобрания области Анатолий Брагин. Также устав дополнили статьей о возвращении прямых выборов в городскую думу, новом порядке ее формировании и численности. Вместо 49 человек, которых делегировали в нее 170 депутатов упраздняемых семи районных советов, в нее будут входить 37 депутатов. Из них 25 будут баллотироваться по одномандатным округам, а 12 — по спискам политических партий. Срок полномочий очередного созыва — пять лет. Поправки «с мест» были косметическими. Например, учредить муниципальную пожарную охрану (отклонена) или дать городу право учреждать муниципальные музеи (внесена в проект для дальнейшей работы). В мае депутаты действующего состава думы рассмотрят проект на заседаниях комитетов, а потом на общем заседании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники публичных слушаний 18 апреля одобрили изменения в Устав Челябинска, ликвидацию самостоятельности семи его районов и возвращение к прямым выборам в гордуму. Об этом передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Проект Устава разработан в связи с тем, что 28 марта законом Челябинской области Челябинск был лишен статуса городского округа с внутригородским делением и наделен статусом городского округа. В проекте учтен новый статус города, исключены нормы, касавшиеся вопросов местного значения внутригородских районов, он приведен в соответствие с действующим законодательством», — пояснили в гордуме. «Это плановая работа по реформированию муниципальной власти. Она ведется не только в Челябинске. Часть этой работы — преобразование районов в муниципальные округа», — рассказал собравшимся глава комитета по законодательству заксобрания области Анатолий Брагин. Также устав дополнили статьей о возвращении прямых выборов в городскую думу, новом порядке ее формировании и численности. Вместо 49 человек, которых делегировали в нее 170 депутатов упраздняемых семи районных советов, в нее будут входить 37 депутатов. Из них 25 будут баллотироваться по одномандатным округам, а 12 — по спискам политических партий. Срок полномочий очередного созыва — пять лет. Поправки «с мест» были косметическими. Например, учредить муниципальную пожарную охрану (отклонена) или дать городу право учреждать муниципальные музеи (внесена в проект для дальнейшей работы). В мае депутаты действующего состава думы рассмотрят проект на заседаниях комитетов, а потом на общем заседании.