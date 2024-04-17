В Курганской области во время паводка нельзя жарить шашлыки

18 апреля 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области запрещено в лесу разводить открытый огонь, в том числе, жарить шашлыки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане во время паводка нельзя жарить шашлыки и разводить другой открытый огонь в лесу, так как с 10 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Напоминаем, что пожароопасный сезон в регионе начался 10 апреля. Во время пожароопасного сезона в лесах запрещается: разводить костры, сжигать мусор и пользоваться открытым огнем (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни); бросать горящие спички, окурки и стекло (бутылки, банки и пр.)», — указано в сообщении. Также в это время нельзя оставлять в лесу вещи, промасленные горючими веществами, использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, заправлять в лесу горючим двигатели внутреннего сгорания и выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Ранее стало известно, что в Курганской области с 18 по 22 апреля ожидается аномальная жара. В регионе потеплеет до 28 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане во время паводка нельзя жарить шашлыки и разводить другой открытый огонь в лесу, так как с 10 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Напоминаем, что пожароопасный сезон в регионе начался 10 апреля. Во время пожароопасного сезона в лесах запрещается: разводить костры, сжигать мусор и пользоваться открытым огнем (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни); бросать горящие спички, окурки и стекло (бутылки, банки и пр.)», — указано в сообщении. Также в это время нельзя оставлять в лесу вещи, промасленные горючими веществами, использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, заправлять в лесу горючим двигатели внутреннего сгорания и выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Ранее стало известно, что в Курганской области с 18 по 22 апреля ожидается аномальная жара. В регионе потеплеет до 28 градусов.