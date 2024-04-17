В Курганскую область приходит аномальная жара. Скрин

Курганский ЦГМС: с 18 апреля в регионе ожидается аномальная жара

18 апреля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Курганцев предупредили об аномальной жаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцев предупредили о наступлении в регионе аномально жаркой погоды. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС. «С 18 по 22 апреля по Курганской области ожидается аномально жаркая погода», — информирует объявление на сайте организации. Среднесуточная температура воздуха по прогнозу может превысить нормальные показатели на семь и более градусов. Температура воздуха может повыситься до 28°С. Температурный пик придется на 20 апреля. Перед наступлением жаркой погоды в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер может достигать своими порывами 14-17 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ждут аномального потепления. В начале следующей недели температура будет понижаться. Курганцев предупредили об аномальной жаре Курганский ЦГМС . Температура воздуха прогреется в Курганской области до 28 градусов Курганский ЦГМС . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцев предупредили о наступлении в регионе аномально жаркой погоды. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС. «С 18 по 22 апреля по Курганской области ожидается аномально жаркая погода», — информирует объявление на сайте организации. Среднесуточная температура воздуха по прогнозу может превысить нормальные показатели на семь и более градусов. Температура воздуха может повыситься до 28°С. Температурный пик придется на 20 апреля. Перед наступлением жаркой погоды в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер может достигать своими порывами 14-17 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ждут аномального потепления. В начале следующей недели температура будет понижаться.