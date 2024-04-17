17 апреля 2024

В Курганскую область приходит аномальная жара. Скрин

Курганский ЦГМС: с 18 апреля в регионе ожидается аномальная жара
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, дорожные знаки, половодье, чрезвычайная ситуация, перекрытие, паводок, наводнение, потоп, дорога, стихийное бедствие, разлив
Курганцев предупредили об аномальной жаре Фото:

Курганцев предупредили о наступлении в регионе аномально жаркой погоды. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС.

«С 18 по 22 апреля по Курганской области ожидается аномально жаркая погода», — информирует объявление на сайте организации. Среднесуточная температура воздуха по прогнозу может превысить нормальные показатели на семь и более градусов.

Температура воздуха может повыситься до 28°С. Температурный пик придется на 20 апреля. Перед наступлением жаркой погоды в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер может достигать своими порывами 14-17 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ждут аномального потепления. В начале следующей недели температура будет понижаться.

Курганцев предупредили об аномальной жаре
Курганцев предупредили об аномальной жаре
Температура воздуха прогреется в Курганской области до 28 градусов
Температура воздуха прогреется в Курганской области до 28 градусов

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Курганцев предупредили о наступлении в регионе аномально жаркой погоды. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС. «С 18 по 22 апреля по Курганской области ожидается аномально жаркая погода», — информирует объявление на сайте организации. Среднесуточная температура воздуха по прогнозу может превысить нормальные показатели на семь и более градусов. Температура воздуха может повыситься до 28°С. Температурный пик придется на 20 апреля. Перед наступлением жаркой погоды в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер может достигать своими порывами 14-17 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ждут аномального потепления. В начале следующей недели температура будет понижаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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