Курганцев предупредили о наступлении в регионе аномально жаркой погоды. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС.
«С 18 по 22 апреля по Курганской области ожидается аномально жаркая погода», — информирует объявление на сайте организации. Среднесуточная температура воздуха по прогнозу может превысить нормальные показатели на семь и более градусов.
Температура воздуха может повыситься до 28°С. Температурный пик придется на 20 апреля. Перед наступлением жаркой погоды в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер может достигать своими порывами 14-17 метров в секунду.
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Курганцев предупредили о наступлении в регионе аномально жаркой погоды. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС. «С 18 по 22 апреля по Курганской области ожидается аномально жаркая погода», — информирует объявление на сайте организации. Среднесуточная температура воздуха по прогнозу может превысить нормальные показатели на семь и более градусов. Температура воздуха может повыситься до 28°С. Температурный пик придется на 20 апреля. Перед наступлением жаркой погоды в области пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер может достигать своими порывами 14-17 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ждут аномального потепления. В начале следующей недели температура будет понижаться.