17 апреля 2024

Полиция накрыла проститутошную на въезде в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нескольким девушкам удалось скрыться Фото:

В Екатеринбурге на гостевом маршруте активисты «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев) и полицейские накрыли салон Natali Spa, в котором незаконно оказывали интимные услуги. Силовики составили административный протокол, передает корреспондент URA.RU, участвующий в рейде.

Сотрудницы салона закрывались простынями от ревизоров. «Здесь обычный спа-салон», — уверяла уборщица. Администраторы отказались отвечать на вопросы без адвоката. Теперь правоохранители будут устанавливать владельцев, им грозит уголовное дело — как и девушкам, которые занимались проституцией.

«Мы видим презервативы, смазки. Для чего это все в массажном салоне? Откровенно мы знаем, что в этом месте оказывают интимные услуги за деньги. Стоит это 15 тысяч рублей. <…> Предприниматели просто бросают вызов действующим правоохранителям, показывают, что им плевать на законы, в России проституция запрещена, а они это игнорируют», — отметил в беседе с URA.RU Чукреев.

Несколько сотрудниц Natali Spa сбежали, пока полицейские заходили. После приехала группа быстрого реагирования — их вызвали по тревожной кнопке. Оставшихся работниц увезли в отдел полиции, потому что они отказались давать объяснения на месте. Застенчивые девушки просили полицейских снимать их. «Мы документируем», — ответил один из полицейских.

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В Екатеринбурге на гостевом маршруте активисты «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев) и полицейские накрыли салон Natali Spa, в котором незаконно оказывали интимные услуги. Силовики составили административный протокол, передает корреспондент URA.RU, участвующий в рейде. Сотрудницы салона закрывались простынями от ревизоров. «Здесь обычный спа-салон», — уверяла уборщица. Администраторы отказались отвечать на вопросы без адвоката. Теперь правоохранители будут устанавливать владельцев, им грозит уголовное дело — как и девушкам, которые занимались проституцией. «Мы видим презервативы, смазки. Для чего это все в массажном салоне? Откровенно мы знаем, что в этом месте оказывают интимные услуги за деньги. Стоит это 15 тысяч рублей. <…> Предприниматели просто бросают вызов действующим правоохранителям, показывают, что им плевать на законы, в России проституция запрещена, а они это игнорируют», — отметил в беседе с URA.RU Чукреев. Несколько сотрудниц Natali Spa сбежали, пока полицейские заходили. После приехала группа быстрого реагирования — их вызвали по тревожной кнопке. Оставшихся работниц увезли в отдел полиции, потому что они отказались давать объяснения на месте. Застенчивые девушки просили полицейских снимать их. «Мы документируем», — ответил один из полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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