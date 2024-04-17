Полиция накрыла проститутошную на въезде в Екатеринбург. Фото

18 апреля 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Нескольким девушкам удалось скрыться Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Екатеринбурге на гостевом маршруте активисты «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев) и полицейские накрыли салон Natali Spa, в котором незаконно оказывали интимные услуги. Силовики составили административный протокол, передает корреспондент URA.RU, участвующий в рейде. Сотрудницы салона закрывались простынями от ревизоров. «Здесь обычный спа-салон», — уверяла уборщица. Администраторы отказались отвечать на вопросы без адвоката. Теперь правоохранители будут устанавливать владельцев, им грозит уголовное дело — как и девушкам, которые занимались проституцией. «Мы видим презервативы, смазки. Для чего это все в массажном салоне? Откровенно мы знаем, что в этом месте оказывают интимные услуги за деньги. Стоит это 15 тысяч рублей. <…> Предприниматели просто бросают вызов действующим правоохранителям, показывают, что им плевать на законы, в России проституция запрещена, а они это игнорируют», — отметил в беседе с URA.RU Чукреев. Несколько сотрудниц Natali Spa сбежали, пока полицейские заходили. После приехала группа быстрого реагирования — их вызвали по тревожной кнопке. Оставшихся работниц увезли в отдел полиции, потому что они отказались давать объяснения на месте. Застенчивые девушки просили полицейских снимать их. «Мы документируем», — ответил один из полицейских. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на гостевом маршруте активисты «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев) и полицейские накрыли салон Natali Spa, в котором незаконно оказывали интимные услуги. Силовики составили административный протокол, передает корреспондент URA.RU, участвующий в рейде. Сотрудницы салона закрывались простынями от ревизоров. «Здесь обычный спа-салон», — уверяла уборщица. Администраторы отказались отвечать на вопросы без адвоката. Теперь правоохранители будут устанавливать владельцев, им грозит уголовное дело — как и девушкам, которые занимались проституцией. «Мы видим презервативы, смазки. Для чего это все в массажном салоне? Откровенно мы знаем, что в этом месте оказывают интимные услуги за деньги. Стоит это 15 тысяч рублей. <…> Предприниматели просто бросают вызов действующим правоохранителям, показывают, что им плевать на законы, в России проституция запрещена, а они это игнорируют», — отметил в беседе с URA.RU Чукреев. Несколько сотрудниц Natali Spa сбежали, пока полицейские заходили. После приехала группа быстрого реагирования — их вызвали по тревожной кнопке. Оставшихся работниц увезли в отдел полиции, потому что они отказались давать объяснения на месте. Застенчивые девушки просили полицейских снимать их. «Мы документируем», — ответил один из полицейских.