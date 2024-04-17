В Пермском крае ускорилась годовая инфляция

Производители увеличивают цены
В Пермском крае в марте годовая инфляция ускорилась на 0,1% до 8,66%. Одной из причин роста цен стало повышение затрат производителей и поставщиков сообщили аналитики регионального отделения Банка России по Пермскому краю.
«Годовая инфляция в Пермском крае в марте 2024 составила 8,66%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (7,41%) и по России в целом (7,72%)», — сказано в исследовании.
Уточняется, что сильно ускорился рост цен на мясо и рис. Среди непродовольственных товаров больше подорожали медикаменты, свежесрезанные цветы, парфюмерия и ноутбуки.
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