17 апреля 2024

В Пермском крае ускорилась годовая инфляция

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Производители увеличивают цены Фото:

В Пермском крае в марте годовая инфляция ускорилась на 0,1% до 8,66%. Одной из причин роста цен стало повышение затрат производителей и поставщиков сообщили аналитики регионального отделения Банка России по Пермскому краю.

«Годовая инфляция в Пермском крае в марте 2024 составила 8,66%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (7,41%) и по России в целом (7,72%)», — сказано в исследовании.

Уточняется, что сильно ускорился рост цен на мясо и рис. Среди непродовольственных товаров больше подорожали медикаменты, свежесрезанные цветы, парфюмерия и ноутбуки.

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В Пермском крае в марте годовая инфляция ускорилась на 0,1% до 8,66%. Одной из причин роста цен стало повышение затрат производителей и поставщиков сообщили аналитики регионального отделения Банка России по Пермскому краю. «Годовая инфляция в Пермском крае в марте 2024 составила 8,66%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (7,41%) и по России в целом (7,72%)», — сказано в исследовании. Уточняется, что сильно ускорился рост цен на мясо и рис. Среди непродовольственных товаров больше подорожали медикаменты, свежесрезанные цветы, парфюмерия и ноутбуки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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