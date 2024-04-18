Экс-участники шоу «Четыре свадьбы» Анзор и Анастасия Исламовы из Челябинска приняли участие в кулинарной программе «Моя жена рулит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала «Суббота».
« Анзор и Анастасия Исламовы из Челябинска стали участниками нового выпуска шоу „Моя жена рулит“. Анзор работает барменом, а Анастасия — учителем начальных классов. Пара вместе уже более шести лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В эфир выпуск выйдет вечером 18 апреля.
Пара должна повторить итальянский рецепт, показанный шеф-поваром. За победу они могут получить 100 тысяч рублей. Ранее супруги участвовали в шоу «Четыре свадьбы», где их свадебный бюджет составил 750 тысяч рублей. Этот выпуск был показан зрителям 18 января.
Выпуск шоу выйдет в эфир ровно через три месяца, после первого появления Исламовых на ТВ
фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
В выпуске приняли участие те же пары, что снимались с Исламовыми в шоу «Четыре свадьбы»
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Экс-участники шоу «Четыре свадьбы» Анзор и Анастасия Исламовы из Челябинска приняли участие в кулинарной программе «Моя жена рулит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала «Суббота». « Анзор и Анастасия Исламовы из Челябинска стали участниками нового выпуска шоу „Моя жена рулит“. Анзор работает барменом, а Анастасия — учителем начальных классов. Пара вместе уже более шести лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В эфир выпуск выйдет вечером 18 апреля. Пара должна повторить итальянский рецепт, показанный шеф-поваром. За победу они могут получить 100 тысяч рублей. Ранее супруги участвовали в шоу «Четыре свадьбы», где их свадебный бюджет составил 750 тысяч рублей. Этот выпуск был показан зрителям 18 января.