В пермском ТРК игровую зону займет ресторан быстрого питания

18 апреля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

В ресторан сможет разметить до 30 гостей Фото: Илья Московец © URA.RU В пермском ТРК «СемьЯ» появится новый ресторан быстрого питания. Он займет часть игровой зоны. «На третьем этаже ТРК „СемьЯ“ планируется оборудовать площадку под новый ресторан быстрого питания. Она займет часть бывшей игровой зоны. По предварительной планировке, новый арендатор сможет установить 25-30 посадочных мест», — рассказали в пресс-службе ТРК. Название заведения не раскрывается. В администрации отметили, что это будет одна из ведущих сетей ресторанов быстрого питания. Уточняется, что игровую зону не уберут, а перенесут. Ее планируют расширить на 450 квадратных метров за счет бывшего фойе кинотеатра Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском ТРК «СемьЯ» появится новый ресторан быстрого питания. Он займет часть игровой зоны. «На третьем этаже ТРК „СемьЯ“ планируется оборудовать площадку под новый ресторан быстрого питания. Она займет часть бывшей игровой зоны. По предварительной планировке, новый арендатор сможет установить 25-30 посадочных мест», — рассказали в пресс-службе ТРК. Название заведения не раскрывается. В администрации отметили, что это будет одна из ведущих сетей ресторанов быстрого питания. Уточняется, что игровую зону не уберут, а перенесут. Ее планируют расширить на 450 квадратных метров за счет бывшего фойе кинотеатра