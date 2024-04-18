Семьям из ХМАО со студентами-очниками вернут статус многодетных

18 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Многодетные семьи ХМАО получат новое удостоверение, подтверждающее их статус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семьям из ХМАО с детьми, которые достигли 18-летнего возраста, но учатся на очном отделении вузов и ссузов в России, вернут статус многодетных. Об этом сообщила заместитель директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова во время прямого эфира на странице «ЦУР Югра» в социальной сети «В Контакте». «В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о поддержке многодетных семей. На сегодняшний день правительство ХМАО проработало и привело законодательные акты региона в соответствие с положениями указа. Закон Ханты-Мансийского автономного округа о поддержке семьи, материнства и детства принят думой ХМАО 11 апреля. Документ предусматривает продление мер социальной поддержки на пять лет многодетным семьям, в которых старший ребенок достиг 18-летнего возраста и очно обучается в образовательном учреждении на территории Российской Федерации», — рассказала Молданова. Раньше многодетная семья считалась таковой и пользовалась льготами до достижения старшим ребенком совершеннолетия. В настоящее время семьям со студентами-очниками до 23 лет продлят или восстановят статус. Они будут получать компенсацию расходов на коммунальные услуги за жилье, несовершеннолетним предоставят бесплатное питание в детских садах и школах, проезд в общественном транспорте для детей будет бесплатным. Родители смогут пользоваться статусом многодетных пожизненно: посещать музеи и выставки по льготному билету (если это предусмотрено правилами учреждения), брать отпуск в удобное для себя время, пользоваться льготами на обучение и переобучение и преимущественным правом при получении социальных льгот. В настоящее время правительство РФ разрабатывает единый образец нового удостоверения многодетной семьи. Семьям, которые уже имеют статус, заменят документы беззаявительно до июня 2024 года. Тем, кто утратил статус из-за достижения детьми совершеннолетия, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги», в МФЦ или «Агентстве социального благополучия». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за 10 лет количество многодетных семей увеличилось с 11 тысяч до 43 тысяч. Об этом рассказала директор департамента соцразвития региона Тереза Пономарева заседании комитета думы Югры по социальному развитию Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьям из ХМАО с детьми, которые достигли 18-летнего возраста, но учатся на очном отделении вузов и ссузов в России, вернут статус многодетных. Об этом сообщила заместитель директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова во время прямого эфира на странице «ЦУР Югра» в социальной сети «В Контакте». «В январе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о поддержке многодетных семей. На сегодняшний день правительство ХМАО проработало и привело законодательные акты региона в соответствие с положениями указа. Закон Ханты-Мансийского автономного округа о поддержке семьи, материнства и детства принят думой ХМАО 11 апреля. Документ предусматривает продление мер социальной поддержки на пять лет многодетным семьям, в которых старший ребенок достиг 18-летнего возраста и очно обучается в образовательном учреждении на территории Российской Федерации», — рассказала Молданова. Раньше многодетная семья считалась таковой и пользовалась льготами до достижения старшим ребенком совершеннолетия. В настоящее время семьям со студентами-очниками до 23 лет продлят или восстановят статус. Они будут получать компенсацию расходов на коммунальные услуги за жилье, несовершеннолетним предоставят бесплатное питание в детских садах и школах, проезд в общественном транспорте для детей будет бесплатным. Родители смогут пользоваться статусом многодетных пожизненно: посещать музеи и выставки по льготному билету (если это предусмотрено правилами учреждения), брать отпуск в удобное для себя время, пользоваться льготами на обучение и переобучение и преимущественным правом при получении социальных льгот. В настоящее время правительство РФ разрабатывает единый образец нового удостоверения многодетной семьи. Семьям, которые уже имеют статус, заменят документы беззаявительно до июня 2024 года. Тем, кто утратил статус из-за достижения детьми совершеннолетия, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги», в МФЦ или «Агентстве социального благополучия». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за 10 лет количество многодетных семей увеличилось с 11 тысяч до 43 тысяч. Об этом рассказала директор департамента соцразвития региона Тереза Пономарева заседании комитета думы Югры по социальному развитию