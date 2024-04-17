В ХМАО ГАИ собирается устроить массовые проверки водителей на дорогах

Госавтоинспекция ХМАО 19 апреля проведет массовую проверку водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.
«Госавтоинспекция Югры информирует: 19 апреля 2024 года на территории всего округа пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Не останутся без внимания стражей порядка на дорогах и водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами по загородным автодорогам региона», — сообщает Госавтоинспекция Югры в telegram-канале. Массовые проверки также пройдут на федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на тюменской «трассе смерти» ГАИ устроит массовые проверки водителей. Особое внимание полицейские также уделили правилам перевозки детей.
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