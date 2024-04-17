Общество В ХМАО ГАИ собирается устроить массовые проверки водителей на дорогах ГАИ ХМАО проверит водителей региона на соблюдение правил перевозки детей 18 апреля 2024 в 14:33 Размер текста - 17 + ГАИ в ХМАО проверит водителей на соблюдение правил безопасности перевозки детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госавтоинспекция ХМАО 19 апреля проведет массовую проверку водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Госавтоинспекция Югры информирует: 19 апреля 2024 года на территории всего округа пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Не останутся без внимания стражей порядка на дорогах и водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами по загородным автодорогам региона», — сообщает Госавтоинспекция Югры в telegram-канале. Массовые проверки также пройдут на федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на тюменской «трассе смерти» ГАИ устроит массовые проверки водителей. Особое внимание полицейские также уделили правилам перевозки детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Госавтоинспекция ХМАО 19 апреля проведет массовую проверку водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «Госавтоинспекция Югры информирует: 19 апреля 2024 года на территории всего округа пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Не останутся без внимания стражей порядка на дорогах и водители, осуществляющие поездки с детьми-пассажирами по загородным автодорогам региона», — сообщает Госавтоинспекция Югры в telegram-канале. Массовые проверки также пройдут на федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на тюменской «трассе смерти» ГАИ устроит массовые проверки водителей. Особое внимание полицейские также уделили правилам перевозки детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям