В ХМАО на тюменской «трассе смерти» грядут массовые проверки водителей

В ХМАО на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» 11 и 12 апреля пройдут массовые проверки водителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Управление автодорог Югры»
«11 апреля 2024 года госавтоинспекторы тотально проверят водителей на „трезвость“. 12 апреля 2024 года под особым вниманием будет безопасная перевозка юных пассажиров», — указано в посте.
При этом в канале отметили, что проверке подвергнутся все водители транспортных средств в районе проведения рейда. «Кроме этого, полицейские напомнят автовладельцам о правилах дорожного движения и вручат тематические памятки», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО устроила массовую проверку на тюменской «трассе смерти». Рейд проходил на выявление водителей в нетрезвом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.