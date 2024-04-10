В ХМАО на тюменской «трассе смерти» грядут массовые проверки водителей

10 апреля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Полиция будет выявлять нетрезвых водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» 11 и 12 апреля пройдут массовые проверки водителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Управление автодорог Югры» «11 апреля 2024 года госавтоинспекторы тотально проверят водителей на „трезвость“. 12 апреля 2024 года под особым вниманием будет безопасная перевозка юных пассажиров», — указано в посте. При этом в канале отметили, что проверке подвергнутся все водители транспортных средств в районе проведения рейда. «Кроме этого, полицейские напомнят автовладельцам о правилах дорожного движения и вручат тематические памятки», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО устроила массовую проверку на тюменской «трассе смерти». Рейд проходил на выявление водителей в нетрезвом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» 11 и 12 апреля пройдут массовые проверки водителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Управление автодорог Югры» «11 апреля 2024 года госавтоинспекторы тотально проверят водителей на „трезвость“. 12 апреля 2024 года под особым вниманием будет безопасная перевозка юных пассажиров», — указано в посте. При этом в канале отметили, что проверке подвергнутся все водители транспортных средств в районе проведения рейда. «Кроме этого, полицейские напомнят автовладельцам о правилах дорожного движения и вручат тематические памятки», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО устроила массовую проверку на тюменской «трассе смерти». Рейд проходил на выявление водителей в нетрезвом состоянии.