В ХМАО на тюменской «трассе смерти» грядут массовые проверки водителей

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Полиция будет выявлять нетрезвых водителей Фото:

В ХМАО на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» 11 и 12 апреля пройдут массовые проверки водителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Управление автодорог Югры»

«11 апреля 2024 года госавтоинспекторы тотально проверят водителей на „трезвость“. 12 апреля 2024 года под особым вниманием будет безопасная перевозка юных пассажиров», — указано в посте.

При этом в канале отметили, что проверке подвергнутся все водители транспортных средств в районе проведения рейда. «Кроме этого, полицейские напомнят автовладельцам о правилах дорожного движения и вручат тематические памятки», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО устроила массовую проверку на тюменской «трассе смерти». Рейд проходил на выявление водителей в нетрезвом состоянии.

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В ХМАО на трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» 11 и 12 апреля пройдут массовые проверки водителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Управление автодорог Югры» «11 апреля 2024 года госавтоинспекторы тотально проверят водителей на „трезвость“. 12 апреля 2024 года под особым вниманием будет безопасная перевозка юных пассажиров», — указано в посте. При этом в канале отметили, что проверке подвергнутся все водители транспортных средств в районе проведения рейда. «Кроме этого, полицейские напомнят автовладельцам о правилах дорожного движения и вручат тематические памятки», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО устроила массовую проверку на тюменской «трассе смерти». Рейд проходил на выявление водителей в нетрезвом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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