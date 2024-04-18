В домах Екатеринбурга нагреют батареи до 120 градусов

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Нагревать батареи будут три дня Фото:

В жилых домах Екатеринбурга с 23 по 25 апреля нагреют батареи до максимальной температуры — 120 градусов. Это связано с испытаниями трубопроводов к новому отопительному сезону, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 120 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по „зимнему графику“. На период проведения испытаний будет ограничено горячее водоснабжение и теплоснабжение детских и лечебных учреждений», — пояснили в ЕТК. В остальных домах отопление должно быть открытым.

Испытания на тепловых сетях Уралмаша и Эльмаша пройдут 23 апреля. На следующий день работу проведут на Сортировке и Вторчермете, а 25 апреля на Елизавете, в Кольцово и старой Сортировке. Нагревать батареи планируют в промежуток с 09:00 до 17:00. Отмечается, что на время испытаний все оперативные службы переведут на особый режим.

Энергетики призывают екатеринбуржцев быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Сообщить о нарушении коммуникаций можно по телефонам: 304-12-04, 304-12-05 и 304-12-06.

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В жилых домах Екатеринбурга с 23 по 25 апреля нагреют батареи до максимальной температуры — 120 градусов. Это связано с испытаниями трубопроводов к новому отопительному сезону, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). «На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 120 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по „зимнему графику“. На период проведения испытаний будет ограничено горячее водоснабжение и теплоснабжение детских и лечебных учреждений», — пояснили в ЕТК. В остальных домах отопление должно быть открытым. Испытания на тепловых сетях Уралмаша и Эльмаша пройдут 23 апреля. На следующий день работу проведут на Сортировке и Вторчермете, а 25 апреля на Елизавете, в Кольцово и старой Сортировке. Нагревать батареи планируют в промежуток с 09:00 до 17:00. Отмечается, что на время испытаний все оперативные службы переведут на особый режим. Энергетики призывают екатеринбуржцев быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Сообщить о нарушении коммуникаций можно по телефонам: 304-12-04, 304-12-05 и 304-12-06.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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