Кремль прокомментировал новый пакет от США Украине

Песков: США новым пакетом помощи загоняют Украину в долги
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
США провоцируют Киев на продолжение конфликта с РФ и загоняют страну в долги, подчеркнул мДитрий Песков Фото:

Вашингтон ищет различные способы для того, чтобы Украина продолжала боевые действия против России. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Данная стратегия — излюбленная для США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анонс нового пакета помощи для Украины со стороны США.

«В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Де-факто здесь идет провоцирование Украины со стороны США на дальнейшие боевые действия против России. С обеспечением гарантированной прибыли США. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Это излюбленная колониальная практика со стороны Вашингтона. Но это не изменит ситуации на фронте для украинской стороны», — подчеркнул Дмитрий Песков во время коенференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Вашингтон ищет различные способы для того, чтобы Украина продолжала боевые действия против России. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Данная стратегия — излюбленная для США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анонс нового пакета помощи для Украины со стороны США. «В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Де-факто здесь идет провоцирование Украины со стороны США на дальнейшие боевые действия против России. С обеспечением гарантированной прибыли США. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Это излюбленная колониальная практика со стороны Вашингтона. Но это не изменит ситуации на фронте для украинской стороны», — подчеркнул Дмитрий Песков во время коенференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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