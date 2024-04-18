Кремль прокомментировал новый пакет от США Украине

Песков: США новым пакетом помощи загоняют Украину в долги

18 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

США провоцируют Киев на продолжение конфликта с РФ и загоняют страну в долги, подчеркнул мДитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон ищет различные способы для того, чтобы Украина продолжала боевые действия против России. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Данная стратегия — излюбленная для США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анонс нового пакета помощи для Украины со стороны США. «В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Де-факто здесь идет провоцирование Украины со стороны США на дальнейшие боевые действия против России. С обеспечением гарантированной прибыли США. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Это излюбленная колониальная практика со стороны Вашингтона. Но это не изменит ситуации на фронте для украинской стороны», — подчеркнул Дмитрий Песков во время коенференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон ищет различные способы для того, чтобы Украина продолжала боевые действия против России. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Данная стратегия — излюбленная для США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анонс нового пакета помощи для Украины со стороны США. «В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Де-факто здесь идет провоцирование Украины со стороны США на дальнейшие боевые действия против России. С обеспечением гарантированной прибыли США. При этом Киев еще и обкладывают долгами. Это излюбленная колониальная практика со стороны Вашингтона. Но это не изменит ситуации на фронте для украинской стороны», — подчеркнул Дмитрий Песков во время коенференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.