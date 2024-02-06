Губернатор ХМАО отчиталась о подготовке к борьбе с лесными пожарами после совещания с Патрушевым

В ХМАО ввели новые меры по борьбе с лесными пожарами

07 февраля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Югра направит дополнительные ресурсы на борьбу с лесными пожарами в 2024 году Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об усилении мер по борьбе с лесными пожарами после совещания по вопросам нацбезопасности, которое провел в Кургане секретарь Совбеза Николай Патрушев. Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей в преддверии пожароопасного сезона. Об этом сообщила губернатор ХМАО в своем официальном telegram-канале. «В целях повышения эффективности служб пожаротушения дополнительно в этом году будут приобретены 18 беспилотных аппаратов. Также увеличиваем численность парашютной группировки — в 2024 году она составит 251 человек», — написала Комарова. В 2023 году власти ХМАО закупили лесопожарную технику и оборудование — четыре квадроцикла-мотовездехода с прицепами, грузопассажирский автомобиль, вездеход, пять ручных моторизированных полосопрокладывателей. Завершено строительство здания Урайского филиала Авиабазы. Выделены средства на строительство в 2024 году здания Луговского филиала. «В мае прошлого года в Югре для повышения эффективности мониторинга природных возгораний ввели в эксплуатацию систему „Лесохранитель“. Оборудование обнаруживает очаги пожара на ранней стадии, оповещает в автоматическом режиме службы пожаротушения, отслеживает распространение огня. На сегодняшний день установлены 79 камер видеомониторинга. В этом году поставим еще 12 видеокамер. За время работы система выявила и отследила 88 природных пожаров», — добавила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что Патрушев раскритиковал подготовку к пожароопасному сезону 2023 года на совещании в Кургане. Основными причинами уральских ЧП стали нарушения пожарной безопасности, плохая подготовка к пожароопасному сезону, неоперативная реакция на сообщения от населения и отсутствие мониторинга лесопожарной обстановки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об усилении мер по борьбе с лесными пожарами после совещания по вопросам нацбезопасности, которое провел в Кургане секретарь Совбеза Николай Патрушев. Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей в преддверии пожароопасного сезона. Об этом сообщила губернатор ХМАО в своем официальном telegram-канале. «В целях повышения эффективности служб пожаротушения дополнительно в этом году будут приобретены 18 беспилотных аппаратов. Также увеличиваем численность парашютной группировки — в 2024 году она составит 251 человек», — написала Комарова. В 2023 году власти ХМАО закупили лесопожарную технику и оборудование — четыре квадроцикла-мотовездехода с прицепами, грузопассажирский автомобиль, вездеход, пять ручных моторизированных полосопрокладывателей. Завершено строительство здания Урайского филиала Авиабазы. Выделены средства на строительство в 2024 году здания Луговского филиала. «В мае прошлого года в Югре для повышения эффективности мониторинга природных возгораний ввели в эксплуатацию систему „Лесохранитель“. Оборудование обнаруживает очаги пожара на ранней стадии, оповещает в автоматическом режиме службы пожаротушения, отслеживает распространение огня. На сегодняшний день установлены 79 камер видеомониторинга. В этом году поставим еще 12 видеокамер. За время работы система выявила и отследила 88 природных пожаров», — добавила губернатор. Ранее URA.RU писало о том, что Патрушев раскритиковал подготовку к пожароопасному сезону 2023 года на совещании в Кургане. Основными причинами уральских ЧП стали нарушения пожарной безопасности, плохая подготовка к пожароопасному сезону, неоперативная реакция на сообщения от населения и отсутствие мониторинга лесопожарной обстановки.