Как село Казанское в Тюменской области готовится к паводку. Фоторепортаж

В Тюменской области в селе Казанском продолжаются работы по укреплению дамбы
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Казанское, 18 апреля. Казанское
Работы по укреплению дамбы ведутся непрерывно Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Вода в реке Ишим в селе Казанское (Тюменская область) стремительно подступает к дамбе. На месте работают сотрудники МЧС — укрепление сооружения ведется непрерывно. О том, как сельчане готовятся встретить «большую воду» — в фоторепортаже URA.RU.

Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
Техникой доставляют мешки к месту укрепления дамбы
Фото:
Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
Со всех концов села люди вышли на подмогу. К работе привлекают стариков и детей.
Фото:
Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
Люди, помимо коров, содержат еще и лошадей. Многие опасаются за скот сильнее, чем за другое имущество
Фото:
Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
Вода постепенно начинает прибывать. Дамбу укрепляют на нескольких уровнях
Фото:
Казанское, вечер 17 апреля. Казанское
Под водой оказались ограничительные знаки. Уровень воды тем времен достигает критических отметок
Фото:
Казанское, 18 апреля. Казанское
Сотрудники МЧС привлекаются для работы по укреплению дамбы в селе Казанское
Фото:
Казанское, 18 апреля. Казанское
На подмогу местным жителям приехали 150 сотрудников МЧС из Сладково и Бердюжья. Спасатели работают почти круглосуточно — на сон им остается всего три часа.
Фото:
Казанское, 18 апреля. Казанское
Вода вплотную подошла к гребню дамбы. Она постоянно продолжает прибывать
Фото:
Казанское, 18 апреля. Казанское
Мешки с песком и глиной планируют поднять еще на пару метров
Фото:
Плеханов Алексей. Казанское
Жители тем времени запасаются питьевой водой и продуктами первой необходимости
Фото:

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Вода в реке Ишим в селе Казанское (Тюменская область) стремительно подступает к дамбе. На месте работают сотрудники МЧС — укрепление сооружения ведется непрерывно. О том, как сельчане готовятся встретить «большую воду» — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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