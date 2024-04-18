В Тюменской области в селе Казанском продолжаются работы по укреплению дамбы

Работы по укреплению дамбы ведутся непрерывно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Вода в реке Ишим в селе Казанское (Тюменская область) стремительно подступает к дамбе. На месте работают сотрудники МЧС — укрепление сооружения ведется непрерывно. О том, как сельчане готовятся встретить «большую воду» — в фоторепортаже URA.RU.

Техникой доставляют мешки к месту укрепления дамбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Со всех концов села люди вышли на подмогу. К работе привлекают стариков и детей. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Люди, помимо коров, содержат еще и лошадей. Многие опасаются за скот сильнее, чем за другое имущество Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вода постепенно начинает прибывать. Дамбу укрепляют на нескольких уровнях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Под водой оказались ограничительные знаки. Уровень воды тем времен достигает критических отметок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники МЧС привлекаются для работы по укреплению дамбы в селе Казанское Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На подмогу местным жителям приехали 150 сотрудников МЧС из Сладково и Бердюжья. Спасатели работают почти круглосуточно — на сон им остается всего три часа. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вода вплотную подошла к гребню дамбы. Она постоянно продолжает прибывать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мешки с песком и глиной планируют поднять еще на пару метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители тем времени запасаются питьевой водой и продуктами первой необходимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU