Работы по укреплению дамбы ведутся непрерывно
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Вода в реке Ишим в селе Казанское (Тюменская область) стремительно подступает к дамбе. На месте работают сотрудники МЧС — укрепление сооружения ведется непрерывно. О том, как сельчане готовятся встретить «большую воду» — в фоторепортаже URA.RU.
Техникой доставляют мешки к месту укрепления дамбы
Со всех концов села люди вышли на подмогу. К работе привлекают стариков и детей.
Люди, помимо коров, содержат еще и лошадей. Многие опасаются за скот сильнее, чем за другое имущество
Вода постепенно начинает прибывать. Дамбу укрепляют на нескольких уровнях
Под водой оказались ограничительные знаки. Уровень воды тем времен достигает критических отметок
Сотрудники МЧС привлекаются для работы по укреплению дамбы в селе Казанское
На подмогу местным жителям приехали 150 сотрудников МЧС из Сладково и Бердюжья. Спасатели работают почти круглосуточно — на сон им остается всего три часа.
Вода вплотную подошла к гребню дамбы. Она постоянно продолжает прибывать
Мешки с песком и глиной планируют поднять еще на пару метров
Жители тем времени запасаются питьевой водой и продуктами первой необходимости
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