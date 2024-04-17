УФСИН ХМАО организовал для студентов экскурсию в исправительную колонию

УФСИН ХМАО организовал для выпускников юридического факультета Сургутского госуниверситета экскурсию в исправительную колонию строгого режима. Студентам показали, как выглядят помещения в колонии. Информацию об этом опубликовали в группе окружного УФСИН в соцсети «Вконтакте».
«Студенты Сургутского государственного института посетили исправительную колонию строгого режима. Увидеть своими глазами, как исполняются наказания в виде лишения свободы, смогли выпускники юридического факультета. В сопровождении сотрудников пенитенциарного учреждения гости осмотрели помещения отрядов, столовую, школу, профессиональное училище, церковь и мечеть», — говорится в сообщении.
Студентам также показали, как в колонии проходит комиссия, где обсуждаются вопросы в отношении заключенных. Среди них, например, вопросы взысканий и поощрений.
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