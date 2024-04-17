Общество УФСИН ХМАО организовал для студентов экскурсию в исправительную колонию 18 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + УФСИН ХМАО организовал для студентов СурГУ экскурсию в исправительную колонию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU УФСИН ХМАО организовал для выпускников юридического факультета Сургутского госуниверситета экскурсию в исправительную колонию строгого режима. Студентам показали, как выглядят помещения в колонии. Информацию об этом опубликовали в группе окружного УФСИН в соцсети «Вконтакте». «Студенты Сургутского государственного института посетили исправительную колонию строгого режима. Увидеть своими глазами, как исполняются наказания в виде лишения свободы, смогли выпускники юридического факультета. В сопровождении сотрудников пенитенциарного учреждения гости осмотрели помещения отрядов, столовую, школу, профессиональное училище, церковь и мечеть», — говорится в сообщении. Студентам также показали, как в колонии проходит комиссия, где обсуждаются вопросы в отношении заключенных. Среди них, например, вопросы взысканий и поощрений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! УФСИН ХМАО организовал для выпускников юридического факультета Сургутского госуниверситета экскурсию в исправительную колонию строгого режима. Студентам показали, как выглядят помещения в колонии. Информацию об этом опубликовали в группе окружного УФСИН в соцсети «Вконтакте». «Студенты Сургутского государственного института посетили исправительную колонию строгого режима. Увидеть своими глазами, как исполняются наказания в виде лишения свободы, смогли выпускники юридического факультета. В сопровождении сотрудников пенитенциарного учреждения гости осмотрели помещения отрядов, столовую, школу, профессиональное училище, церковь и мечеть», — говорится в сообщении. Студентам также показали, как в колонии проходит комиссия, где обсуждаются вопросы в отношении заключенных. Среди них, например, вопросы взысканий и поощрений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям