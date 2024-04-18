Bild: МИД Германии вызвал российского посла из-за ареста «двух шпионов»

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НАТО. Москва. stock,  stock, Анналена Бербок
Анналена Бербок (справа) пригласила в МИД Германии российского посла, пишет Bild Фото:

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригласила российского посла в МИД после задержания двух человек в Баварии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет газета Bild.

«Бербок вызвала российского посла в МИД после того, как в Баварии задержали двух человек», — говорится в материале газеты. Там добавили, что задержанных подозревают в работе на российские спецслужбы.

Полиция немецкого города Байройт 18 апреля арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже. Журналисты отмечают, что подозреваемые якобы осуществляли шпионаж за объектами США от имени России и планировали атаки на маршруты военного транспорта.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригласила российского посла в МИД после задержания двух человек в Баварии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет газета Bild. «Бербок вызвала российского посла в МИД после того, как в Баварии задержали двух человек», — говорится в материале газеты. Там добавили, что задержанных подозревают в работе на российские спецслужбы. Полиция немецкого города Байройт 18 апреля арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже. Журналисты отмечают, что подозреваемые якобы осуществляли шпионаж за объектами США от имени России и планировали атаки на маршруты военного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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