Bild: МИД Германии вызвал российского посла из-за ареста «двух шпионов»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригласила российского посла в МИД после задержания двух человек в Баварии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет газета Bild.
«Бербок вызвала российского посла в МИД после того, как в Баварии задержали двух человек», — говорится в материале газеты. Там добавили, что задержанных подозревают в работе на российские спецслужбы.
Полиция немецкого города Байройт 18 апреля арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже. Журналисты отмечают, что подозреваемые якобы осуществляли шпионаж за объектами США от имени России и планировали атаки на маршруты военного транспорта.
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