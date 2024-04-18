В мире Европа Bild: МИД Германии вызвал российского посла из-за ареста «двух шпионов» 18 апреля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 + Анналена Бербок (справа) пригласила в МИД Германии российского посла, пишет Bild Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригласила российского посла в МИД после задержания двух человек в Баварии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет газета Bild. «Бербок вызвала российского посла в МИД после того, как в Баварии задержали двух человек», — говорится в материале газеты. Там добавили, что задержанных подозревают в работе на российские спецслужбы. Полиция немецкого города Байройт 18 апреля арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже. Журналисты отмечают, что подозреваемые якобы осуществляли шпионаж за объектами США от имени России и планировали атаки на маршруты военного транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригласила российского посла в МИД после задержания двух человек в Баварии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом пишет газета Bild. «Бербок вызвала российского посла в МИД после того, как в Баварии задержали двух человек», — говорится в материале газеты. Там добавили, что задержанных подозревают в работе на российские спецслужбы. Полиция немецкого города Байройт 18 апреля арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже. Журналисты отмечают, что подозреваемые якобы осуществляли шпионаж за объектами США от имени России и планировали атаки на маршруты военного транспорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям