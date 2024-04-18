Экс-офицер ГУФСИН выиграл автомобиль в свердловской викторине «Опорный край». Фото

18 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

«Москвич» станет вторым автомобилем для победителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Бывший сотрудник ИК-46, майор внутренней службы в отставке Александр Нахк, стал обладателем автомобиля «Москвич», который разыграли на викторине «Опорный край». Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Ветеран УИС, бывший сотрудник ИК-46 (Невьянск) ГУФСИН России по Свердловской области Александр Нахк стал победителем викторины „Опорный край“, которая проводилась в дни выборов президента РФ. Он выиграл автомобиль», — пишет сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» соцсети «ВКонтакте». Для победителя «Москвич» станет вторым автомобилем. Мужчина прослужил 15 лет в ИК-46 в должности начальника отряда воспитательной работы с осужденными. Сейчас он на пенсии и трудится на заводе. Владельцем «Москвича» на викторине также стала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина рассказала URA.RU, что узнала о победе от мужа. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в сюжете URA.RU. сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник ИК-46, майор внутренней службы в отставке Александр Нахк, стал обладателем автомобиля «Москвич», который разыграли на викторине «Опорный край». Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Ветеран УИС, бывший сотрудник ИК-46 (Невьянск) ГУФСИН России по Свердловской области Александр Нахк стал победителем викторины „Опорный край“, которая проводилась в дни выборов президента РФ. Он выиграл автомобиль», — пишет сообщество «Гуфсин-России По-Свердловской-Области» соцсети «ВКонтакте». Для победителя «Москвич» станет вторым автомобилем. Мужчина прослужил 15 лет в ИК-46 в должности начальника отряда воспитательной работы с осужденными. Сейчас он на пенсии и трудится на заводе. Владельцем «Москвича» на викторине также стала сотрудница «Уралвагонзавода» Елена. Женщина рассказала URA.RU, что узнала о победе от мужа. Победителей викторины «Опорный край» выбрали 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Вся информация о результатах викторины — в сюжете URA.RU.