РБК: бывший зам Собянина переходит в «Сбер»

Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, ответственный за градостроительную политику и строительство, собирается присоединиться к команде «Сбербанка». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Бочкарев планирует перейти на работу в «Сбер», — передает слова источника РБК. Там добавили, что на новой должности бывший вице-мэр столицы может взять управление над строительными проектами.
Мэр Москвы Сергей Собянин 17 апреля принял решение об увольнении Андрея Бочкарева с поста вице-мэра. Чиновник работал в Москве более 10 лет, занимая высокие должности в строительной сфере. «Сбербанк» финансирует инвестиционные и строительные проекты клиентов, а также ведет собственные строительные проекты, включая стройку штаб-квартиры и курорта. Собянин поблагодарил Бочкарева за его работу в мэрии, передает
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