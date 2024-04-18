РБК: бывший зам Собянина переходит в «Сбер»

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Виды Москвы. Москва , сбербанк, сбер
Андрей Бочкарев может перейти на работу в «Сбер» Фото:

Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, ответственный за градостроительную политику и строительство, собирается присоединиться к команде «Сбербанка». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Бочкарев планирует перейти на работу в «Сбер», — передает слова источника РБК. Там добавили, что на новой должности бывший вице-мэр столицы может взять управление над строительными проектами.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 апреля принял решение об увольнении Андрея Бочкарева с поста вице-мэра. Чиновник работал в Москве более 10 лет, занимая высокие должности в строительной сфере. «Сбербанк» финансирует инвестиционные и строительные проекты клиентов, а также ведет собственные строительные проекты, включая стройку штаб-квартиры и курорта. Собянин поблагодарил Бочкарева за его работу в мэрии, передает Life.

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Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, ответственный за градостроительную политику и строительство, собирается присоединиться к команде «Сбербанка». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Бочкарев планирует перейти на работу в «Сбер», — передает слова источника РБК. Там добавили, что на новой должности бывший вице-мэр столицы может взять управление над строительными проектами. Мэр Москвы Сергей Собянин 17 апреля принял решение об увольнении Андрея Бочкарева с поста вице-мэра. Чиновник работал в Москве более 10 лет, занимая высокие должности в строительной сфере. «Сбербанк» финансирует инвестиционные и строительные проекты клиентов, а также ведет собственные строительные проекты, включая стройку штаб-квартиры и курорта. Собянин поблагодарил Бочкарева за его работу в мэрии, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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