РБК: бывший зам Собянина переходит в «Сбер»

18 апреля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Андрей Бочкарев может перейти на работу в «Сбер» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, ответственный за градостроительную политику и строительство, собирается присоединиться к команде «Сбербанка». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Бочкарев планирует перейти на работу в «Сбер», — передает слова источника РБК. Там добавили, что на новой должности бывший вице-мэр столицы может взять управление над строительными проектами. Мэр Москвы Сергей Собянин 17 апреля принял решение об увольнении Андрея Бочкарева с поста вице-мэра. Чиновник работал в Москве более 10 лет, занимая высокие должности в строительной сфере. «Сбербанк» финансирует инвестиционные и строительные проекты клиентов, а также ведет собственные строительные проекты, включая стройку штаб-квартиры и курорта. Собянин поблагодарил Бочкарева за его работу в мэрии, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, ответственный за градостроительную политику и строительство, собирается присоединиться к команде «Сбербанка». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Бочкарев планирует перейти на работу в «Сбер», — передает слова источника РБК. Там добавили, что на новой должности бывший вице-мэр столицы может взять управление над строительными проектами. Мэр Москвы Сергей Собянин 17 апреля принял решение об увольнении Андрея Бочкарева с поста вице-мэра. Чиновник работал в Москве более 10 лет, занимая высокие должности в строительной сфере. «Сбербанк» финансирует инвестиционные и строительные проекты клиентов, а также ведет собственные строительные проекты, включая стройку штаб-квартиры и курорта. Собянин поблагодарил Бочкарева за его работу в мэрии, передает Life.