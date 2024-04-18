Курганские чиновники незаконно отдали участок возле трассы под кафе и магазин. Инсайд

18 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

На курганской трассе незаконно появились кафе и магазин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У дороги Шадринск-Ялуторовск возле села Мехонское (Шатровский округ Курганской области) появились дорожные кафе и магазин. Связанные с дорожной сферой источники URA.RU предположили, что объекты незаконно построили на пустовавшей площадке для осмотра транспортных средств. Вероятно, разрешение с нарушениями было выдано курганскими чиновниками. «Недавно сотрудники Ространснадзора приехали с мобильным измерительным пунктом на эту площадку. Оказало, что там, где должны останавливаться, проверять и эвакуироваться грузовики, стоят какие-то кафе и магазины у дороги», — сообщили источники. По их мнению, это могли сделать сотрудники компании «Курганавтодор», входящего в структуру правительственного департамента. Спорная площадка была обустроена в 2014 году для нужд транспортных ведомств. На ней несколько лет назад проводили досмотры и проверки грузовых автомобилей. Там было сделано покрытие, проведено электричество. После установки на трассе автоматического пункта весового и габаритного контроля, ей пользоваться перестали. Когда комплекс АПВГК временно отключили из-за неисправности, по заданию властей было решено возобновить мобильные проверки. Но оказалось, что площадка уже частично занята коммерсантами. Собеседники уверяют, что разрешения на такие строительства дает местный «Курганавтодор». По их мнению, обоснованность разрешений следует проверить контролирующим надзорным ведомствам. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в ГКУ «Курганавтодор». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перестали работать пункты фиксации нарушений грузовозами из-за ошибок чиновников. Два пункта не прошли вовремя поверку. Третий — в Шатровском округе — выключили после образования колейности на дороге, которая стала влиять на точность снимаемых показаний. На пункте осмотра ТС трассы Шадринск — Ялуторовск появились мешающие работе служб кафе и магазин фото: читатели URA.RU Разрешение на кафе у села Мехонское могли выдать чиновники из компании «Курганавтодор» фото: читатели URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У дороги Шадринск-Ялуторовск возле села Мехонское (Шатровский округ Курганской области) появились дорожные кафе и магазин. Связанные с дорожной сферой источники URA.RU предположили, что объекты незаконно построили на пустовавшей площадке для осмотра транспортных средств. Вероятно, разрешение с нарушениями было выдано курганскими чиновниками. «Недавно сотрудники Ространснадзора приехали с мобильным измерительным пунктом на эту площадку. Оказало, что там, где должны останавливаться, проверять и эвакуироваться грузовики, стоят какие-то кафе и магазины у дороги», — сообщили источники. По их мнению, это могли сделать сотрудники компании «Курганавтодор», входящего в структуру правительственного департамента. Спорная площадка была обустроена в 2014 году для нужд транспортных ведомств. На ней несколько лет назад проводили досмотры и проверки грузовых автомобилей. Там было сделано покрытие, проведено электричество. После установки на трассе автоматического пункта весового и габаритного контроля, ей пользоваться перестали. Когда комплекс АПВГК временно отключили из-за неисправности, по заданию властей было решено возобновить мобильные проверки. Но оказалось, что площадка уже частично занята коммерсантами. Собеседники уверяют, что разрешения на такие строительства дает местный «Курганавтодор». По их мнению, обоснованность разрешений следует проверить контролирующим надзорным ведомствам. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в ГКУ «Курганавтодор». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перестали работать пункты фиксации нарушений грузовозами из-за ошибок чиновников. Два пункта не прошли вовремя поверку. Третий — в Шатровском округе — выключили после образования колейности на дороге, которая стала влиять на точность снимаемых показаний.