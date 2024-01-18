Курганские пункты весового контроля перестали работать из-за ошибок чиновников. Инсайд

19 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганские АПВГК не прошли поверку и были отключены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК) были отключены на дорогах Курганской области. Многомиллионные сооружения не фиксируют нарушения перевозчиков из-за ошибок чиновников «Курганавтодора» из структуры правительства. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы дорожного обслуживания. «Сотрудники „Курганавтодора“ неверно провели тестовые испытания для обязательной поверки комплексов. Предоставленные ими данные не прошли поверку, а без нее комплексы не могут работать. К тому же, без актов поверки нарушители могут добиться в судах отмены штрафов», — сообщают источники. Чиновникам пришлось отключить комплексы АПВГК. По версии источников, сотрудники «Курганавтодора» должны были провести определенное количество испытаний на каждом пункте и выслать их на поверку в тюменский центр стандартизации и метрологии. Однако чиновники провели вдвое меньше измерений, чем требовалось по нормативу. Для прохождения поверки этого оказалось недостаточно. Отсутствие поверочного акта привело к отключению комплексов, которые за полгода зафиксировали несколько сотен нарушений перевозок. Теперь автоматическая фиксация отключена и когда они вновь заработают — неизвестно, сообщили собеседники редакции. В местном отделении Ространснадзора подтвердили информацию, что к ним с ноября прошлого года перестали поступать данные от АПВГК. Редакция также направила запрос в компанию «Курганавтодор» с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти не могли около полугода запустить сданные подрядчиком комплексы фиксации нарушений. Пункты весового контроля заработали лишь после просьбы Ространснадзора и вмешательства прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК) были отключены на дорогах Курганской области. Многомиллионные сооружения не фиксируют нарушения перевозчиков из-за ошибок чиновников «Курганавтодора» из структуры правительства. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы дорожного обслуживания. «Сотрудники „Курганавтодора“ неверно провели тестовые испытания для обязательной поверки комплексов. Предоставленные ими данные не прошли поверку, а без нее комплексы не могут работать. К тому же, без актов поверки нарушители могут добиться в судах отмены штрафов», — сообщают источники. Чиновникам пришлось отключить комплексы АПВГК. По версии источников, сотрудники «Курганавтодора» должны были провести определенное количество испытаний на каждом пункте и выслать их на поверку в тюменский центр стандартизации и метрологии. Однако чиновники провели вдвое меньше измерений, чем требовалось по нормативу. Для прохождения поверки этого оказалось недостаточно. Отсутствие поверочного акта привело к отключению комплексов, которые за полгода зафиксировали несколько сотен нарушений перевозок. Теперь автоматическая фиксация отключена и когда они вновь заработают — неизвестно, сообщили собеседники редакции. В местном отделении Ространснадзора подтвердили информацию, что к ним с ноября прошлого года перестали поступать данные от АПВГК. Редакция также направила запрос в компанию «Курганавтодор» с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент опубликования новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти не могли около полугода запустить сданные подрядчиком комплексы фиксации нарушений. Пункты весового контроля заработали лишь после просьбы Ространснадзора и вмешательства прокуратуры.