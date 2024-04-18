В четырех челябинских городах введен режим «черного неба»

В Челябинске, Карабаше, Златоусте и Коркино введен режим НМУ до 22 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог продержится в Челябинске, Карабаше, Златоусте и Коркино до 22 апреля Фото:

В четырех городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введут в ночь на 19 апреля. Смог продержится в регионе до 22 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

«В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте с полуночи 19 апреля до 19:00 22 апреля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий. Ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха», — сообщили в минэкологии.

В этих же числах в регионе ожидается аномальная жара. Пик тепла придется на 20 апреля, когда температура воздуха составит 31 градус.

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В четырех городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введут в ночь на 19 апреля. Смог продержится в регионе до 22 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте с полуночи 19 апреля до 19:00 22 апреля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий. Ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха», — сообщили в минэкологии. В этих же числах в регионе ожидается аномальная жара. Пик тепла придется на 20 апреля, когда температура воздуха составит 31 градус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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