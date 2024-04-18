Природа Экология В четырех челябинских городах введен режим «черного неба» В Челябинске, Карабаше, Златоусте и Коркино введен режим НМУ до 22 апреля 18 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 + Смог продержится в Челябинске, Карабаше, Златоусте и Коркино до 22 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В четырех городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введут в ночь на 19 апреля. Смог продержится в регионе до 22 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте с полуночи 19 апреля до 19:00 22 апреля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий. Ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха», — сообщили в минэкологии. В этих же числах в регионе ожидается аномальная жара. Пик тепла придется на 20 апреля, когда температура воздуха составит 31 градус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В четырех городах Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введут в ночь на 19 апреля. Смог продержится в регионе до 22 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске, Коркино, Карабаше, Златоусте с полуночи 19 апреля до 19:00 22 апреля ожидается режим неблагоприятных метеорологических условий. Ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха», — сообщили в минэкологии. В этих же числах в регионе ожидается аномальная жара. Пик тепла придется на 20 апреля, когда температура воздуха составит 31 градус. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям