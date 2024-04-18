Синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару

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Жара 20 апреля в Челябинской области превысит 30 градусов Фото:

В Челябинской области 20 апреля ожидается аномальная жара до 31 градуса. Об этом URA.RU сообщили в челябинском Гидрометеоцентре.

«Днем 20 апреля температура воздуха поднимется до 31 градуса. Минимально столбики термометра покажут 26 градусов. Местами будет облачно, ветер поднимется до семи метров в секунду», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Днем 21 апреля столбики термометров опустятся до 22 — 27 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду со слабым ветром. Ночью температура опустится до 8 -13 градусов.

Из-за аномальной жары синоптики выступили с экстренным предупреждением. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов с 18 по 22 апреля.

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В Челябинской области 20 апреля ожидается аномальная жара до 31 градуса. Об этом URA.RU сообщили в челябинском Гидрометеоцентре. «Днем 20 апреля температура воздуха поднимется до 31 градуса. Минимально столбики термометра покажут 26 градусов. Местами будет облачно, ветер поднимется до семи метров в секунду», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Днем 21 апреля столбики термометров опустятся до 22 — 27 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду со слабым ветром. Ночью температура опустится до 8 -13 градусов. Из-за аномальной жары синоптики выступили с экстренным предупреждением. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов с 18 по 22 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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