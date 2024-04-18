Синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару

В Челябинской области 20 апреля ожидается аномальная жара до 31 градуса. Об этом URA.RU сообщили в челябинском Гидрометеоцентре.
«Днем 20 апреля температура воздуха поднимется до 31 градуса. Минимально столбики термометра покажут 26 градусов. Местами будет облачно, ветер поднимется до семи метров в секунду», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Днем 21 апреля столбики термометров опустятся до 22 — 27 градусов. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду со слабым ветром. Ночью температура опустится до 8 -13 градусов.
Из-за аномальной жары синоптики выступили с экстренным предупреждением. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов с 18 по 22 апреля.
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