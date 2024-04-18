Иженер Беднарук: укреплять дамбу в Кургане уже поздно

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Разбор затора у Курганской дамбы. Курган, мчс, затор, половодье, спасатели, дамба, паводок, наводнение, разлив, чистка дамбы
Сейчас лучше продумать, как откачивать воду в случае прорыва дамбы, сказал Сергей Беднарук Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Укрепление дамбы в Кургане не спасет ее от прорыва, но может задержать большую воду. Сейчас необходимо продумать, как будет проходить откачка воды, которая разольется дальше укреплений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инженер Института водных проблем Сергей Беднарук.

В Курганской области введен режим ЧС из-за наводнения, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе может подняться до 11 и более метров. На территории областного центра в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать вода. По сообщениям областного правительства, на число эвакуированных из-за паводка жителей на 18 апреля превысило 14 тысяч человек.

«Как говорил мой бывший руководитель, ссылаясь на своих внуков, в таких случаях они говорят — поздняк метаться. Выдержать ли глиняные насыпки поток воды зависит от того, как они построены. Потому что для хорошей защиты должно быть сделано полноценное уплотнение. Важен состав материи и грунта, который используется. Все это должно быть запроектировано и сделано. Если же это просто насыпь, она какое-то время продержится, но недолго, особенно если напор и уровень будет сохраняться. Мешки с песком, конечно лучше, чем просто сделать насыпное укрепление, но там в любом случае фильтрация будет между мешками. Она значительно снизит поток воды также на какой-то период», — сказал Сергей Беднарук.

Также инженер отметил, что нужно хорошо продумать план на случай прорыва дамбы. «За мешками надо организовывать водоотвод с насосами. Если дамбу уже прорвало и пошло затопление, нужно решать как эту воду отводить. Должны быть предусмотрены дренажи, насосные станции. Все это лучше организовать заранее. Наивысший уровень наводнения в Кургане (1087 сантиметров) наблюдался последний раз 9 апреля 1947 года», — объяснил эксперт.

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Укрепление дамбы в Кургане не спасет ее от прорыва, но может задержать большую воду. Сейчас необходимо продумать, как будет проходить откачка воды, которая разольется дальше укреплений. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инженер Института водных проблем Сергей Беднарук. В Курганской области введен режим ЧС из-за наводнения, которое грозит стать самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе может подняться до 11 и более метров. На территории областного центра в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать вода. По сообщениям областного правительства, на число эвакуированных из-за паводка жителей на 18 апреля превысило 14 тысяч человек. «Как говорил мой бывший руководитель, ссылаясь на своих внуков, в таких случаях они говорят — поздняк метаться. Выдержать ли глиняные насыпки поток воды зависит от того, как они построены. Потому что для хорошей защиты должно быть сделано полноценное уплотнение. Важен состав материи и грунта, который используется. Все это должно быть запроектировано и сделано. Если же это просто насыпь, она какое-то время продержится, но недолго, особенно если напор и уровень будет сохраняться. Мешки с песком, конечно лучше, чем просто сделать насыпное укрепление, но там в любом случае фильтрация будет между мешками. Она значительно снизит поток воды также на какой-то период», — сказал Сергей Беднарук. Также инженер отметил, что нужно хорошо продумать план на случай прорыва дамбы. «За мешками надо организовывать водоотвод с насосами. Если дамбу уже прорвало и пошло затопление, нужно решать как эту воду отводить. Должны быть предусмотрены дренажи, насосные станции. Все это лучше организовать заранее. Наивысший уровень наводнения в Кургане (1087 сантиметров) наблюдался последний раз 9 апреля 1947 года», — объяснил эксперт.
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