Число эвакуированных в Курганской области выросло на сотни человек

18 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

В Курганской области эвакуировали более 14 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Число эвакуированных из-за паводка жителей Курганской области превысило 14 тысяч человек. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Из зон подтопления и затопления в Курганской области эвакуировано более 14 тысяч человек, в том числе около 2000 детей. Для приема эвакуированных подготовлено 99 пунктов временного размещения, которые одновременно могут вместить порядка 27000 тысяч человек», — указано в сообщении. В 20 пунктах временного размещения в регионе размещены более 700 человек. Представители власти отметили, что в ПВР есть трехразовое питание, «чайные» комнаты, проводятся мероприятия, а у детей есть возможность дистанционного обучения. Также в ПВР дежурят медики, полицейские и работают психологи. Днем ранее сообщалось, что в регионе были эвакуированы 13 567 человек, 900 из которых находились в пунктах временного размещения. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число эвакуированных из-за паводка жителей Курганской области превысило 14 тысяч человек. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Из зон подтопления и затопления в Курганской области эвакуировано более 14 тысяч человек, в том числе около 2000 детей. Для приема эвакуированных подготовлено 99 пунктов временного размещения, которые одновременно могут вместить порядка 27000 тысяч человек», — указано в сообщении. В 20 пунктах временного размещения в регионе размещены более 700 человек. Представители власти отметили, что в ПВР есть трехразовое питание, «чайные» комнаты, проводятся мероприятия, а у детей есть возможность дистанционного обучения. Также в ПВР дежурят медики, полицейские и работают психологи. Днем ранее сообщалось, что в регионе были эвакуированы 13 567 человек, 900 из которых находились в пунктах временного размещения. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.