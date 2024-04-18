Число эвакуированных в Курганской области выросло на сотни человек

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В Курганской области эвакуировали более 14 тысяч человек
В Курганской области эвакуировали более 14 тысяч человек Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Число эвакуированных из-за паводка жителей Курганской области превысило 14 тысяч человек. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Из зон подтопления и затопления в Курганской области эвакуировано более 14 тысяч человек, в том числе около 2000 детей. Для приема эвакуированных подготовлено 99 пунктов временного размещения, которые одновременно могут вместить порядка 27000 тысяч человек», — указано в сообщении.

В 20 пунктах временного размещения в регионе размещены более 700 человек. Представители власти отметили, что в ПВР есть трехразовое питание, «чайные» комнаты, проводятся мероприятия, а у детей есть возможность дистанционного обучения. Также в ПВР дежурят медики, полицейские и работают психологи.

Днем ранее сообщалось, что в регионе были эвакуированы 13 567 человек, 900 из которых находились в пунктах временного размещения. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

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Число эвакуированных из-за паводка жителей Курганской области превысило 14 тысяч человек. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Из зон подтопления и затопления в Курганской области эвакуировано более 14 тысяч человек, в том числе около 2000 детей. Для приема эвакуированных подготовлено 99 пунктов временного размещения, которые одновременно могут вместить порядка 27000 тысяч человек», — указано в сообщении. В 20 пунктах временного размещения в регионе размещены более 700 человек. Представители власти отметили, что в ПВР есть трехразовое питание, «чайные» комнаты, проводятся мероприятия, а у детей есть возможность дистанционного обучения. Также в ПВР дежурят медики, полицейские и работают психологи. Днем ранее сообщалось, что в регионе были эвакуированы 13 567 человек, 900 из которых находились в пунктах временного размещения. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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