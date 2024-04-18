Наводнение в Кургане стало самым сильным за 75 лет

Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку 1994 года

Уровень воды в Тоболе поднялся до отметки 1007 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Он составляет 1007 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Город Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 06:00: 1007 сантиметров», — указано на карте. Прирост составил один сантиметр за два часа. В 1994 году максимальный уровень воды был 1006 сантиметров.

Наводнение в Кургане является одним из самых сильных в истории. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ, а на ряде участков уровень превысил максимум 1994 года. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.