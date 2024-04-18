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01:10
В Екатеринбурге ребенок упал с заброшенного моста и сломал позвоночник
01:09
Бастрыкин заинтересовался травлей подростка в школе Тобольска
01:04
Еще один участок дамбы в Кургане дал протечку. Видео
ВСУ ударили HIMARS по больнице в Горловке: главное к вечеру 18 апреля
00:53
Еще 9 энергетиков были арестованы в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей
00:50
Республика Чад хочет разорвать военное соглашение с США в пользу РФ
00:48
WSJ: Байден хочет предложить Израилю сделку по признанию Палестины
Путин решил «подморозить» ротацию губернаторов
00:36
Минобороны РФ: техника для Парада Победы отправилась в Москву
00:29
Депутат Семигин: Путин может провести совет по межнациональным отношениям
00:22
Еще два человека были задержаны в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей
Воевал с губернатором, дружил с теневым мэром
00:14
Бастрыкин встал на защиту подвергшихся нападению журналистов «Известий»
00:10
Паводок в Кургане превысил отметку в 10 метров
00:07
Глава Дагестана Меликов: инцидент с ГУ МЧС Чечни произошел на федеральном КПП
Мигрант зарезал москвича из-за парковки и сбежал: что известно об убийстве
00:05
На концерте Гуфа в Екатеринбурге едва не избили фаната, запрыгнувшего на сцену
18 апреля 2024
23:55
Глава Дагестана прокомментировал задержание главы МЧС Чечни
23:55
Курганцы готовятся к укреплению дамбы под песни SHAMAN’a. Видео
К чему приведет передача вузам экзамена по русскому для мигрантов
23:49
Свидетели того, как мигрант зарезал москвича из-за парковки, рассказали о драке
23:43
Челябинским водителям сделали экстренное предупреждение из-за паводка в Кургане
23:43
WSJ: России необязательно брать Киев для победы в СВО
Как власти усилили контроль над мигрантами после теракта в «Крокусе»
23:38
В Свердловской области пьяный 28-летний мужчина жестоко избил свою мать
23:31
В НАТО в очередной раз отказали Киеву в его ключевой просьбе
23:27
The Economist: Вашингтон остался недоволен решением Киева по конфликту с РФ
Военные РФ сорвали ротацию ВСУ в районе Вербового: карта СВО на 18 апреля
23:18
Рекордное наводнение в Кургане произошло из-за строительства дамбы
23:16
Чехия ведет тайные переговоры с союзниками РФ по снарядам для Киева
2
23:10
Министерство торговли США ввело санкции сразу против двух союзников РФ
Каких парков рискуют лишиться екатеринбуржцы
23:08
Спасатели рассказали, какая ситуация в селах Тюменской области из-за паводка. Видео
23:06
США вынесли свое решение по принятию Палестины в ООН
1
23:01
В Екатеринбурге подорожали самые дешевые яйца. Фото
1
ВСУ всю ночь пытались атаковать регионы РФ дронами: главное к утру 18 апреля
22:43
Тренер «Металлурга» не стал хвалить отличившихся игроков
22:37
Что происходит на дамбе в Кургане. Видео
22:36
Заведено дело после нападения на журналистов «Известий» в доме «любовницы» миллиардера Хауба. Видео
Что будет со школьниками в четырех пострадавших от паводков регионах
22:30
В России появилась новая отечественная марка авто
1
22:29
Рогов: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Токмаку
2
22:27
Уралец продает выигранный в «Опорном крае» мотоцикл более чем за миллион рублей. Скрин
Власти Подмосковья сделали выводы после череды аварий в сфере ЖКХ
22:18
МЧС пытается спасти Курган от прорыва дамбы. Видео
22:10
В Харьковской области взорвался трубопровод. Видео
1
22:04
В Кургане дом на обрыве засыпали мешками с глиной, чтобы спасти город от воды. Фото, видео
1
Как НАТО усилит Украину для отражения российского наступления
22:03
Уровень воды в Тоболе в Кургане поднялся почти до 10 метров
21:54
Какие улицы Кургана пострадают первыми при прорыве дамбы в Мало-Чаусово. Карта
21:51
Куйвашев наделил своего зама новыми международными полномочиями
Путин поставил на место губернатора Моора: как прошло совещание с правительством по паводкам
21:42
The Economist: у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири
2
21:30
Эвакуация Восточного, спасение священника и протечки под дамбой: главное к вечеру 18 апреля
1
21:30
Мэр из ХМАО объяснил уникальность поселка в день его рождения
Песков объяснил отказ Кремля опубликовать данные о погибших в Украине: главное к вечеру 17 апреля
21:26
«Срочно эвакуируйтесь»: три района Кургана рискуют остаться под водой
21:23
Иран хочет укрепить военное сотрудничество с РФ
3
21:23
В дамбе, защищающей Курган, появились серьезные протечки. Онлайн-трансляция
Власти напомнили банкам о важности перехода на российский софт
21:14
Макрон убежден, что весь ЕС желает усиления санкций против России
2
21:13
«Металлург» начал финальную серию Кубка Гагарина с победы на домашнем льду
21:12
Кириенко наградил мэра из ЯНАО, а ямальские власти ответили на обращение КМНС: события 18 апреля
Путин определит судьбу министров и губернаторов по борьбе с паводками
21:10
В Рязани представили дроны «Скворец», способные летать в зоне помех противника. Фото
21:09
СБУ заявила, что в Польше готовилось покушение на Зеленского
4
21:01
В дамбе Кургана появились протечки и отслоения. Видео
2
Мурашко указал, что иностранцы хотят обучаться в медвузах РФ: главные заявления главы Минздрава
20:55
Роспотребнадзор ХМАО выявил нарушения в продаже табака на АЗС «Газпромнефти»
1
20:54
В Екатеринбурге скончался ученый из УрФУ
20:51
В Перми выдали разрешение на эксплуатацию третьего кафе-холма
Борисов озвучил планы РФ в космосе до 2030 года: главные заявления
20:48
Ущерб от экономических преступлений в Пермском крае превысил миллиард рублей
20:45
Житель ХМАО устроил в суде потасовку с подсудимым по делу об убийстве его отца
20:45
Россия выразила сожаление из-за желания Аргентины стать партнером НАТО
2
20:45
Где пройдет Библионочь-2024 в Челябинске. Афиша
20:40
СБУ: задержан подозреваемый, который готовил покушение на Зеленского
1
20:32
Иженер Беднарук: укреплять дамбу в Кургане уже поздно
6
20:28
На Wildberries начали продавать автомобили. Скрин
5
20:27
«Большая вода» придет в Ишим в период с 21 по 23 апреля
20:27
В Кургане объявили эвакуацию крупного микрорайона. Список
20:25
Стало известно, когда откроются летние кафе в Перми
20:25
Что сделано в Крыму за 10 лет с момента воссоединения
3
20:24
Мигранта, зарезавшего москвича, объявили в федеральный розыск
2
20:22
В центре Екатеринбурга сломанный трамвай парализовал движение. Видео
20:20
Моор раскрыл, сколько домов в Тюменской области уже пострадали от паводка
20:19
На трассе М-5 в Челябинской области водитель BMW погиб под фурой. Видео
20:18
Что такое «глобальный партнер НАТО», которым хочет стать Аргентина
1
20:12
Топ ошибок при похудении к лету
1
20:10
Путин пожелал успехов на выборах губернатору Чибису, на которого совершили покушение
20:09
По поручению главы МЧС в Кургане установили оборудование для слежки за дамбой. Видео
20:06
Уровень Тобола в Кургане приблизился к 10 метрам
2
20:01
Кадыров назвал постыдной историю с арестом главы МЧС Чечни
15
19:55
Губернатор Мурманской области заявил о рекордном миграционном приросте
19:53
Путин спросил о здоровье губернатора Чибиса, пережившего покушение
19:52
У погибшего в перестрелке в Пласте остался трехлетний ребенок. Видео
19:50
Вешние воды заливают Ноябрьск. Видео
19:49
Курганские власти объяснили, в каком случае сирена будет звучать беспрерывно. Видео
2
19:46
В ЯНАО прибыло 150 финалистов молодежного конкурса «Большая перемена»
19:40
Ветнадзор ХМАО назвал причину появления вируса африканской чумы в регионе
19:37
Вице-мэр из ХМАО хочет взыскать с безработного депутата полмиллиона рублей
19:36
Путин дал главе Крыма «добро» на новый срок
1
19:36
После увольнения из правительства Алексей Демкин вернется в семейный бизнес
19:34
Глава Крыма: в регионе пойманы все диверсанты
1
19:33
В Кургане священника эвакуировали с иконами. Видео
1
19:25
В Кургане сносят дома рядом с тонущей набережной. Фото, видео
2
19:25
Ямальские власти ответили на коллективное обращение коренного населения
19:23
Тюменские власти вновь попытаются переодеть водителей автобусов
1
19:17
Что происходит на реке Чусовой под Дегтярском, которая вышла из берегов. Фото, видео
2
19:12
Правительство Пермского края покидает чиновник, конфликтовавший с Махониным. Видео
19:11
Куйвашев наградил «Автомобилист» за третье место в Кубке Гагарина. Фото
19:05
«Большая вода» придет в Ишимский район через несколько дней
19:05
Курганские чиновники незаконно отдали участок возле трассы под кафе и магазин. Инсайд
19:01
В Сургуте отменили шествие на 1 Мая
1
19:01
Одного из участников бандитской перестрелки в Пласте отправили в СИЗО. Фото, видео
19:00
Суд наказал дочку «Роснефти» в ХМАО за многочисленные разливы нефти
1
18:57
В Пермском крае будут судить депутата, который незаконно отдыхал в санаториях
1
18:56
Восемь жителей ХМАО стали лотерейными миллионерами
18:53
Свердловский депутат приехал в тонущий Курган. Фото
18:50
Аргентина подала заявку на партнерство с НАТО
18:48
Арестован украинский агент, подорвавший авто экс-полковника СБУ
18:44
Топ-3 летних автомобильных покрышек «с рук» в ЯНАО
18:43
Экс-главе пермского «Мемориала»* не удалось обжаловать приговор
18:43
Пилот, посадивший самолет в поле, высказался об увольнении из «Уральских авиалиний»
1
18:43
Экс-директору челябинского курорта, на котором погиб ребенок, выбрали наказание
18:42
Британия объявила санкции против вооруженных сил Ирана
2
18:41
Стало известно, когда заработает аэропорт в Дубае, где без денег застряли россияне
2
18:39
Вода в самой опасной реке Тюменской области начала убывать
18:31
В Тюменской области простились с военным, погибшим на СВО
18:30
Из-за паводка в Тюменской области рушатся дороги: главное к вечеру 18 апреля
18:30
Хронология курганского наводнения: с чего и как началось. Видео
18:29
Задержаны отец и друг мигранта, подозреваемого в убийстве москвича
3
18:15
В Тюменской области взлетел спрос на лодки из-за паводков
18:15
Сколько можно прожить в ледяной воде Тобола и почему курганцам лучше эвакуироваться
1
18:14
В Крыму ФСБ задержала 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»
18:12
Меры поддержки семей пропавших без вести челябинских бойцов СВО расширят
1
18:11
Глава челябинского района получил «неуд» за отсутствие на работе
18:10
Кириенко объявил благодарность мэру из ЯНАО. Фото
18:10
Власти РФ разрешат пересдавать ЕГЭ: как это будет устроено и к чему приведет
18:09
Пермский актер из «Слова пацана» выбрал лучший торт в шоу «Кондитер. Дети»
18:07
Уровень Тобола в Кургане показал самый большой рост для 18 апреля
1
18:00
В четырех челябинских городах введен режим «черного неба»
18:00
Жители Сургута остались без воды из-за коммунальной аварии
17:58
Челябинские депутаты поддержали инициативу Текслера о выплатах сельским медикам
17:52
В Больших Ярках сараи затопило по крышу, а люди находятся в отчаянии. Фоторепортаж
17:50
В российском городе отменили Парад Победы
4
17:50
Генпрокуратура ФРГ сообщила об аресте подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
1
17:50
Какие риски присутствуют для обучающихся при подготовке к экзаменам
17:48
В Екатеринбурге определили шахматистов, которые отправятся на Первенство мира
17:47
Инвалид-колясочник из Горловки рассказал, зачем бежал в Екатеринбург. Фото
2
17:46
Число эвакуированных в Курганской области выросло на сотни человек
17:43
Операция «Спасение»: как из затопленных домов Кургана эвакуируют людей. Фоторепортаж
1
17:39
В Перми появятся новые маршруты и изменится движение транспорта. Инфографика
1
17:38
ЕСПЧ признал законным запрет Киркорову ездить в Литву
2
17:36
Ветеран СВО из ЯНАО планирует заняться политикой после участия в проекте Путина
17:35
Строители ответили вице-мэру Екатеринбурга после обвинений в порче плитки за 150 млн
3
17:32
Семьям из ХМАО со студентами-очниками вернут статус многодетных
2
17:30
«Водный мир» Кургана глазами читателей URA.RU. Фото, видео
17:26
КПРФ в Пермском крае помогут «Единой России» выиграть выборы
17:24
Мэр выступил с обращением к жителям Дегтярска, который едва не затопило. Фото
17:22
Найден автомобиль сбежавшего мигранта, который зарезал москвича
1
17:22
РБК: бывший зам Собянина переходит в «Сбер»
17:22
В ХМАО нотариусы привлекают переводчиков для заключения сделок с мигрантами
2
17:19
Давний знакомый губернатора и мэра возглавит театр в Екатеринбурге
9
17:07
В Перми прокуратура обжалует приговор для главы «Центра исторической памяти»
17:06
В Конгрессе США хотят обязать отправлять на фронт желающих помочь Украине
17:01
Депутат ГД Тумусов объяснил, как курганцам не быть разгильдяями из-за наводнения
16:59
Экс-офицер ГУФСИН выиграл автомобиль в свердловской викторине «Опорный край». Фото
16:57
Власти Сургута обсуждают сужение полос движения ради общественного транспорта
1
16:54
После обращений челябинцев Текслер расширил программу дорожного ремонта
1
16:54
Свердловский министр провалил проверку ревизоров
16:52
Челябинский «Ариант» откроет на Тамани крупнейший в РФ центр виноградарства
16:47
Пострадавшие от паводка жители Курганской области начали получать помощь от бизнеса
16:47
У свердловского бойца СВО в онлайн-банке украли выплаты по ранению
16:47
Губернатор Подмосковья назвал самые востребованные цифровые сервисы в регионе
16:45
Депутаты поставили «неуд» главе челябинского района Шимановичу
16:42
Какие микрорайоны Кургана уже ушли под воду. Карта
1
16:41
Власти РФ создают «мультисканер» для борьбы с вредоносным ПО
1
16:40
Курганцы и тюменцы тяжело соглашаются на эвакуацию из-за паводка
16:39
Иран пригрозил Израилю атакой на ядерные объекты
3
16:34
В российском регионе ввели студенческий маткапитал
16:32
Авиаперевозчик на Ямале изменит нормы бесплатного провоза багажа. Инсайд
16:32
Екатеринбургский депутат едет разведчиком на СВО
1
16:29
Губернатор Севастополя Развожаев назвал истинные цели детских технопарков
16:25
Профессору петербургского «Политеха» дали семь лет по делу о госизмене
16:25
В Пермском крае власти ограничат движение автотранспорта в майские каникулы
16:25
Один культурный код: что объединило салоны оптики и театр
16:24
Челябинец устроил стрельбу в квартире и чуть не убил ребенка соседей
16:24
СК: мигрант, зарезавший на парковке москвича, находился в РФ нелегально
3
16:24
Курганская Венеция: утопающие фонари набережной и дома по крышу в воде. Фоторепортаж
16:22
В Кургане за сутки нашли три протечки под дамбой
3
16:22
Какие дороги заблокированы в Тюменской области из-за паводка. Список
16:19
В суде ХМАО начались слушания по делу африканки, танцевавшей тверк у Вечного огня
16:19
УФСИН ХМАО организовал для студентов экскурсию в исправительную колонию
16:17
В Белозерском округе объявлена срочная эвакуация. Скрин
1
16:16
Российская артиллерия уничтожила пункт командования ВСУ «Север»
16:14
В Челябинской области ликвидировано 270 незаконных мусорных свалок
16:12
Якушев: сделаем все, чтобы в Тюменской области не погиб ни один человек
16:10
Пушилин: ВСУ ударили HIMARS по больнице в Горловке
16:10
Бывшую пермскую чиновницу Лопаеву заставляют вернуть украденные миллионы
1
16:03
Wildberries объяснил закрытие крупнейшего склада в Екатеринбурге
16:03
Уровень Тобола в Кургане второй раз за день остановил рост
16:00
«Серый кардинал» екатеринбургского Дома офицеров возвращается в роли завхоза
3
15:58
Военнослужащий из ЯНАО удостоен ордена Мужества. Видео
15:57
Автобус-гармошка не смог проехать по некоторым улицам Перми. Фото
2
15:56
Инсайд: ямальцы смогут сэкономить на авиаперелетах в период отпусков
2
15:54
Спасатели обходят жителей свердловских городов на фоне угрозы потопа. Фото
15:53
Ростех потратит 70 млрд на развитие оборонных заводов в Татарстане
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15:53
Челябинская пенсионерка развела в квартире крыс, думая, что это мангусты. Видео
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15:53
Владельцу свердловского питомника, где погибли 30 собак, грозит уголовное дело
15:51
В Новом Уренгое экипаж ДПС и медик спасли девушку от падения из окна. Фото
15:48
Курганские чиновники из-за паводка поселились в здании правительства
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15:47
В Тюменской области житель затопленной деревни эвакуировался в вагончик в поле. Фото, видео
15:43
Bild: МИД Германии вызвал российского посла из-за ареста «двух шпионов»
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15:42
В Пермском крае многодетным семьям участников СВО станет проще получить землю
15:39
Власти Екатеринбурга считают, что дороги портят горожане. Фото
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15:36
В мае увеличится количество авиарейсов из Перми в Анталью
15:34
Как село Казанское в Тюменской области готовится к паводку. Фоторепортаж
15:33
Пермские власти определили инвестора для комплексной застройки территории ДКЖ
15:32
Президент «Урала» заявил, что ему стыдно выходить в город после плохих матчей
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15:28
ЦБ запустит видеоидентификацию клиентов банков
15:22
Присяжные вынесли вердикт по делу о покушении на зампрокурора ХМАО
15:22
В ХМАО рухнули цены на аренду квартир
15:22
В ХМАО впервые в России пройдет чемпионат по шахматам среди азиатских городов
2
15:22
Природнадзор ХМАО объявил о начале пожароопасного сезона
15:22
Вице-мэр объяснил, как разрушилась плитка за 150 млн в центре Екатеринбурга
7
15:21
Челябинцы одобрили изменения в Устав города и прямые выборы думы
15:20
Пермские медики обратились к Путину из-за отсутствия выплат. Видео
15:20
Тюменец лишился паспорта в отделении банка
15:17
Сбербанк изменит условия ипотеки курганцам, пострадавшим от наводнения
2
15:15
Участников ВОВ бесплатно будут пускать в бизнес-залы Кольцово
3
15:13
У Ани Лорак умер отец
4
15:11
В МЧС раскрыли подробности смертельного пожара в ЯНАО
15:08
Россия и Таджикистан провели учения по уничтожению террористов
2
15:08
Власти Челябинска обратились к взрослым после падения ребенка из окна
15:08
Челябинца отправили в тюрьму за двойное убийство в Курганской области
15:05
РЖД в 2025 году запустит пользовательское супер-приложение
15:03
Песков раскритиковал Францию из-за ареста российского имущества
11
15:00
Песков объяснил, почему Путин поставил на место Моора во время обсуждения паводков
4
15:00
В Кремле высказались о всплеске домашнего насилия после начала СВО
15:00
Кремль прокомментировал новый пакет от США Украине
15:00
Последствия снежной бури на Ямале заинтересовали Генпрокуратуру РФ
2
15:00
В Кремле отреагировали на идею ограничить использование маткапитала
9
14:57
После вмешательства замгенпрокурора РФ мэру Челябинска внесено представление
14:56
Синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару
5
14:56
В Екатеринбурге простились с командиром, погибшим в Луганске под обстрелом. Фото
3
14:55
В домах Екатеринбурга нагреют батареи до 120 градусов
6
14:54
Сестры-близнецы пришли вместе работать в полицию ХМАО. Фото
1
14:45
Появились подробности о мигранте, который зарезал москвича из-за парковки. Видео
4
14:45
В Тюменской области жители затопленного села просят помощи в спасении домов. Фото
14:43
В Новом Уренгое в результате пожара погиб человек
14:35
Минпромторг опроверг возможный резкий рост цен на стройматериалы в России
3
14:34
В ХМАО заходит новая федеральная сеть такси
3
14:33
В ХМАО ГИБДД собирается устроить массовые проверки водителей на дорогах
14:31
Экс-участники шоу «Четыре свадьбы» из Челябинска снялись в кулинарном поединке. Фото
14:31
В свердловском поселке ветер разорвал остановку возле мэрии. Видео
1
14:30
Спикер думы Тюмени загрузила депутатов новым проектом
14:28
В пермском ТРК игровую зону займет ресторан быстрого питания
14:27
В Златоусте стену у дома, куда врезался грузовик, не стали ремонтировать. Фото
1
14:24
В Курганской области во время паводка нельзя жарить шашлыки
1
14:22
В Южноуральске трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа
14:22
С тонущего завода жены богатейшего курганца на КАМАЗах вывозят сырье. Видео
14:21
В Пермском крае ускорилась годовая инфляция
14:18
Полиция накрыла проститутошную на въезде в Екатеринбург. Фото
7
14:18
ФСБ изъяла у тюменца 143 тонны незаконной рыбы из ХМАО и ЯНАО. Фото
2
14:15
Власти Губахи изменили продуктовый запас на случай чрезвычайной ситуации
14:11
Росстат назвал город ХМАО с самыми дорогими автомойками
14:11
Екатеринбуржцам назвали самый выгодный проект для вложений в недвижимость
14:06
В районной больнице в ЯНАО смогут диагностировать рак на ранних стадиях
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Роспотребнадзор готовит тюменцев к затоплению кладбищ
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Мигрант зарезал москвича из-за замечания о неправильной парковке. Видео
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Почему вода топит Курган и не уходит из него. Инсайд
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Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на тюменское управление ФАС
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