В Перми охранник торгового центра «Колизей» разбил телефон у подростка

19 апреля 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Скандал в ТЦ обсуждают в соцсетях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми охранник торгового центра «Колизей» разбил телефон у подростка. Информация об этом появилась в соцсетях. Полиция начала проверку инцидента. «Полиция Перми проверяет информацию. Предварительно в сети Интернет сообщается, что охранник ТЦ разбил телефон у подростка с самокатом», — заявили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В соцсетях появилось видео, как охранник выталкивает юношу из торгового центра «Колизей» в центре Перми. Судя по кадрам, мужчине не понравилось, что подросток пытался пройти в здание с самокатом. Очевидцы сообщают, что во время перепалки охранник отобрал у молодого человека телефон, а когда тот вышел на улицу, кинул вслед ему сотовый, который разбился от удара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми охранник торгового центра «Колизей» разбил телефон у подростка. Информация об этом появилась в соцсетях. Полиция начала проверку инцидента. «Полиция Перми проверяет информацию. Предварительно в сети Интернет сообщается, что охранник ТЦ разбил телефон у подростка с самокатом», — заявили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В соцсетях появилось видео, как охранник выталкивает юношу из торгового центра «Колизей» в центре Перми. Судя по кадрам, мужчине не понравилось, что подросток пытался пройти в здание с самокатом. Очевидцы сообщают, что во время перепалки охранник отобрал у молодого человека телефон, а когда тот вышел на улицу, кинул вслед ему сотовый, который разбился от удара.