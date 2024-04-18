18 апреля 2024

В Перми охранник торгового центра «Колизей» разбил телефон у подростка

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Виды города. Пермь, улица куйбышева, пешеходный переход, пешеход, колизей, виды перми, торговый центр колизей
Скандал в ТЦ обсуждают в соцсетях Фото:

В Перми охранник торгового центра «Колизей» разбил телефон у подростка. Информация об этом появилась в соцсетях. Полиция начала проверку инцидента.

«Полиция Перми проверяет информацию. Предварительно в сети Интернет сообщается, что охранник ТЦ разбил телефон у подростка с самокатом», — заявили РИА Новости в краевом ГУ МВД.

В соцсетях появилось видео, как охранник выталкивает юношу из торгового центра «Колизей» в центре Перми. Судя по кадрам, мужчине не понравилось, что подросток пытался пройти в здание с самокатом. Очевидцы сообщают, что во время перепалки охранник отобрал у молодого человека телефон, а когда тот вышел на улицу, кинул вслед ему сотовый, который разбился от удара.

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В Перми охранник торгового центра «Колизей» разбил телефон у подростка. Информация об этом появилась в соцсетях. Полиция начала проверку инцидента. «Полиция Перми проверяет информацию. Предварительно в сети Интернет сообщается, что охранник ТЦ разбил телефон у подростка с самокатом», — заявили РИА Новости в краевом ГУ МВД. В соцсетях появилось видео, как охранник выталкивает юношу из торгового центра «Колизей» в центре Перми. Судя по кадрам, мужчине не понравилось, что подросток пытался пройти в здание с самокатом. Очевидцы сообщают, что во время перепалки охранник отобрал у молодого человека телефон, а когда тот вышел на улицу, кинул вслед ему сотовый, который разбился от удара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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