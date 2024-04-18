В ХМАО запустили систему беспилотной доставки грузов

19 апреля 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Беспилотная доставка грузов на месторождениях ХМАО позволит сэкономить на затратах на логистику Фото: Владимир Андреев © URA.RU На месторождениях ХМАО запустили перевозки грузов беспилотниками вертолетного типа. Об этом рассказала генеральный директор ООО «Аэромакс» Алиса Сазанова. «Система беспилотной доставки грузов способна значительно повысить эффективность ключевых отраслей экономики страны, таких как нефтегазодобыча. … Наш опыт работы в Югре показал, что это поможет снизить затраты на логистику», — пояснила Сазанова CNews. Она добавила, что использование беспилотников позволяет перевозить грузы при плохой видимости без риска для жизни и здоровья людей. Так один из беспилотников доставил порядка 150 килограмм на расстояние более 600 километров менее, чем за 10 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месторождениях ХМАО запустили перевозки грузов беспилотниками вертолетного типа. Об этом рассказала генеральный директор ООО «Аэромакс» Алиса Сазанова. «Система беспилотной доставки грузов способна значительно повысить эффективность ключевых отраслей экономики страны, таких как нефтегазодобыча. … Наш опыт работы в Югре показал, что это поможет снизить затраты на логистику», — пояснила Сазанова CNews. Она добавила, что использование беспилотников позволяет перевозить грузы при плохой видимости без риска для жизни и здоровья людей. Так один из беспилотников доставил порядка 150 килограмм на расстояние более 600 километров менее, чем за 10 часов.