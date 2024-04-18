В ХМАО запустили систему беспилотной доставки грузов

На месторождениях ХМАО запустили перевозки грузов беспилотниками вертолетного типа. Об этом рассказала генеральный директор ООО «Аэромакс» Алиса Сазанова.
«Система беспилотной доставки грузов способна значительно повысить эффективность ключевых отраслей экономики страны, таких как нефтегазодобыча. … Наш опыт работы в Югре показал, что это поможет снизить затраты на логистику», — пояснила Сазанова CNews.
Она добавила, что использование беспилотников позволяет перевозить грузы при плохой видимости без риска для жизни и здоровья людей. Так один из беспилотников доставил порядка 150 килограмм на расстояние более 600 километров менее, чем за 10 часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!