Ким Чен Ын стал регулярно ездить на Aurus от Путина

19 апреля 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын демонстрирует дружбу с Москвой Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир на лимузине Aurus Senat. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении. «16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным,», — сообщает Korea JoongAng Daily . Издание обратило внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться подаренным лимузином. Новый автомобиль Ким Чен Ына они называют «роскошным». В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина. Центральное телевидение называет использование Ким Чен Ыном подарка президента РФ «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы, пишет НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир на лимузине Aurus Senat. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении. «16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным,», — сообщает Korea JoongAng Daily. Издание обратило внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться подаренным лимузином. Новый автомобиль Ким Чен Ына они называют «роскошным». В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина. Центральное телевидение называет использование Ким Чен Ыном подарка президента РФ «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы, пишет НСН.