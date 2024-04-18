Ким Чен Ын стал регулярно ездить на Aurus от Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир на лимузине Aurus Senat. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении.
«16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным,», — сообщает
Издание обратило внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться подаренным лимузином. Новый автомобиль Ким Чен Ына они называют «роскошным».
В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина. Центральное телевидение называет использование Ким Чен Ыном подарка президента РФ «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы, пишет НСН.
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