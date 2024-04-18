18 апреля 2024

Ким Чен Ын стал регулярно ездить на Aurus от Путина

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын,  stock
Ким Чен Ын демонстрирует дружбу с Москвой Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир на лимузине Aurus Senat. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении.

«16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным,», — сообщает Korea JoongAng Daily.

Издание обратило внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться подаренным лимузином. Новый автомобиль Ким Чен Ына они называют «роскошным».

В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина. Центральное телевидение называет использование Ким Чен Ыном подарка президента РФ «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы, пишет НСН.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пхеньян на церемонию завершения строительства 10 тысяч квартир на лимузине Aurus Senat. Приезд политика показали на корейском центральном телевидении. «16 апреля в КНДР торжественно завершили вторую очередь строительства в районе Хвасон. На церемонию перерезания ленточки Ким Чен Ын вышел из лимузина Aurus Senat российского производства, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным,», — сообщает Korea JoongAng Daily. Издание обратило внимание, что лидер КНДР стал регулярно пользоваться подаренным лимузином. Новый автомобиль Ким Чен Ына они называют «роскошным». В феврале 2024-го корейский лидер получил Aurus Senat в качестве подарка от Путина. Центральное телевидение называет использование Ким Чен Ыном подарка президента РФ «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы, пишет НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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