Сколько челябинцев решили пожениться 29 февраля

В Челябинской области 37 пар решили сыграть свадьбу 29 февраля
В Челябинской области 29 февраля брак заключили 37 пар. Больше всего желающих оказалось в областном центре, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС.
«29 февраля 2024 года в Челябинской области было заключено 37 браков. В Челябинске — 18, в Магнитогорске — два», — сообщили URA.RU в комитете.
Притом больше всего бракосочетаний 29 февраля прошло в центральном ЗАГСе Челябинска. Там заключить семейный союз решили 12 пар.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!