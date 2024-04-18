Общество Сколько челябинцев решили пожениться 29 февраля Комитет ЗАГС: 37 челябинских пар заключили брак 29 февраля 19 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + В Челябинской области 37 пар решили сыграть свадьбу 29 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области 29 февраля брак заключили 37 пар. Больше всего желающих оказалось в областном центре, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «29 февраля 2024 года в Челябинской области было заключено 37 браков. В Челябинске — 18, в Магнитогорске — два», — сообщили URA.RU в комитете. Притом больше всего бракосочетаний 29 февраля прошло в центральном ЗАГСе Челябинска. Там заключить семейный союз решили 12 пар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области 29 февраля брак заключили 37 пар. Больше всего желающих оказалось в областном центре, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «29 февраля 2024 года в Челябинской области было заключено 37 браков. В Челябинске — 18, в Магнитогорске — два», — сообщили URA.RU в комитете. Притом больше всего бракосочетаний 29 февраля прошло в центральном ЗАГСе Челябинска. Там заключить семейный союз решили 12 пар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям