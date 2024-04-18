18 апреля 2024

Сколько челябинцев решили пожениться 29 февраля

Комитет ЗАГС: 37 челябинских пар заключили брак 29 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадебные замки на решетке пешеходного моста в историческом сквере. Екатеринбург, замки, свадьба, любовь
В Челябинской области 37 пар решили сыграть свадьбу 29 февраля Фото:

В Челябинской области 29 февраля брак заключили 37 пар. Больше всего желающих оказалось в областном центре, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС.

«29 февраля 2024 года в Челябинской области было заключено 37 браков. В Челябинске — 18, в Магнитогорске — два», — сообщили URA.RU в комитете.

Притом больше всего бракосочетаний 29 февраля прошло в центральном ЗАГСе Челябинска. Там заключить семейный союз решили 12 пар.

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В Челябинской области 29 февраля брак заключили 37 пар. Больше всего желающих оказалось в областном центре, сообщили URA.RU в региональном госкомитете по делам ЗАГС. «29 февраля 2024 года в Челябинской области было заключено 37 браков. В Челябинске — 18, в Магнитогорске — два», — сообщили URA.RU в комитете. Притом больше всего бракосочетаний 29 февраля прошло в центральном ЗАГСе Челябинска. Там заключить семейный союз решили 12 пар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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