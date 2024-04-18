Пермские приставы конфисковали автомобили должников и отправили их на нужды СВО. Фото

19 апреля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Внедорожник жителя Кунгура отправится в зоне СВО Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель города Кунгур Пермского края лишился своего внедорожника за неоднократное управление авто в нетрезвом виде. Суд лишил мужчину водительских прав и приговорил к обязательным работам, а его автомобиль Nissan Terrano — был изъят. На сайте ГУФССП по Пермскому краю уточняется, что изъятое транспортное стредство передано на нужды СВО. «Суд признал нарушителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Осужденному назначено уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства […]. Внедорожник передали представителям Минобороны России для направления на нужды специальной военной операции», — сказано на сайте ведомства. Это уже третий автомобиль, который приставы передали на фронт для помощи военнослужащим после конфискации у автовладельцев. Все они лишились своих авто за пьяную езду. Конфискованный автомобиль передан представителям Минобороны РФ ГУФССП по Пермскому краю Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель города Кунгур Пермского края лишился своего внедорожника за неоднократное управление авто в нетрезвом виде. Суд лишил мужчину водительских прав и приговорил к обязательным работам, а его автомобиль Nissan Terrano — был изъят. На сайте ГУФССП по Пермскому краю уточняется, что изъятое транспортное стредство передано на нужды СВО. «Суд признал нарушителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Осужденному назначено уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства […]. Внедорожник передали представителям Минобороны России для направления на нужды специальной военной операции», — сказано на сайте ведомства. Это уже третий автомобиль, который приставы передали на фронт для помощи военнослужащим после конфискации у автовладельцев. Все они лишились своих авто за пьяную езду.