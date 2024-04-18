18 апреля 2024

Пермские приставы конфисковали автомобили должников и отправили их на нужды СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, логотип, марка авто, nissan, ниссан
Внедорожник жителя Кунгура отправится в зоне СВО Фото:

Житель города Кунгур Пермского края лишился своего внедорожника за неоднократное управление авто в нетрезвом виде. Суд лишил мужчину водительских прав и приговорил к обязательным работам, а его автомобиль Nissan Terrano — был изъят. На сайте ГУФССП по Пермскому краю уточняется, что изъятое транспортное стредство передано на нужды СВО.

«Суд признал нарушителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Осужденному назначено уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства […]. Внедорожник передали представителям Минобороны России для направления на нужды специальной военной операции», — сказано на сайте ведомства.

Это уже третий автомобиль, который приставы передали на фронт для помощи военнослужащим после конфискации у автовладельцев. Все они лишились своих авто за пьяную езду.

Конфискованный автомобиль передан представителям Минобороны РФ
Конфискованный автомобиль передан представителям Минобороны РФ

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Житель города Кунгур Пермского края лишился своего внедорожника за неоднократное управление авто в нетрезвом виде. Суд лишил мужчину водительских прав и приговорил к обязательным работам, а его автомобиль Nissan Terrano — был изъят. На сайте ГУФССП по Пермскому краю уточняется, что изъятое транспортное стредство передано на нужды СВО. «Суд признал нарушителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Осужденному назначено уголовное наказание в виде 160 часов обязательных работ с конфискацией транспортного средства […]. Внедорожник передали представителям Минобороны России для направления на нужды специальной военной операции», — сказано на сайте ведомства. Это уже третий автомобиль, который приставы передали на фронт для помощи военнослужащим после конфискации у автовладельцев. Все они лишились своих авто за пьяную езду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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