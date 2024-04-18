18 апреля 2024

В ЯНАО соберут гуманитарную помощи для оренбуржцев, пострадавших от наводнения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, макароны, гумманитарная помощь
Принести продукты можно в штаб волонтеров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Новом Уренгое (ЯНАО) соберут гуманитарную помощь жителям Оренбургской области, которые пострадали от наводнения. Об этом рассказали в городском волонтерском штабе «Союза ВсеОбщих Инициатив».

«Требуется новая одежда и обувь, средства личной гигиены, постельные принадлежности, продукты длительного хранения», — говорится в релизе волонтеров «Свои». Прием гуманитарной помощи проходит с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затопленными оказались несколько тысяч домов. Позже подтопления достигли Оренбурга.

Объявление о сборе гуманитарной помощи для оренбуржцев в Новом Уренгое
Объявление о сборе гуманитарной помощи для оренбуржцев в Новом Уренгое
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) соберут гуманитарную помощь жителям Оренбургской области, которые пострадали от наводнения. Об этом рассказали в городском волонтерском штабе «Союза ВсеОбщих Инициатив». «Требуется новая одежда и обувь, средства личной гигиены, постельные принадлежности, продукты длительного хранения», — говорится в релизе волонтеров «Свои». Прием гуманитарной помощи проходит с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затопленными оказались несколько тысяч домов. Позже подтопления достигли Оренбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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