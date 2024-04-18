Принести продукты можно в штаб волонтеров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Новом Уренгое (ЯНАО) соберут гуманитарную помощь жителям Оренбургской области, которые пострадали от наводнения. Об этом рассказали в городском волонтерском штабе «Союза ВсеОбщих Инициатив».

«Требуется новая одежда и обувь, средства личной гигиены, постельные принадлежности, продукты длительного хранения», — говорится в релизе волонтеров «Свои». Прием гуманитарной помощи проходит с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затопленными оказались несколько тысяч домов. Позже подтопления достигли Оренбурга.

Объявление о сборе гуманитарной помощи для оренбуржцев в Новом Уренгое Фото: Городской волонтерский штаб «Союз ВсеОбщих Инициатив»