Принести продукты можно в штаб волонтеров (архивное фото)
новость из сюжетаНаводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы
В Новом Уренгое (ЯНАО) соберут гуманитарную помощь жителям Оренбургской области, которые пострадали от наводнения. Об этом рассказали в городском волонтерском штабе «Союза ВсеОбщих Инициатив».
«Требуется новая одежда и обувь, средства личной гигиены, постельные принадлежности, продукты длительного хранения», — говорится в релизе волонтеров «Свои». Прием гуманитарной помощи проходит с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
В Орске (Оренбургская область) 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Затопленными оказались несколько тысяч домов. Позже подтопления достигли Оренбурга.
Объявление о сборе гуманитарной помощи для оренбуржцев в Новом Уренгое
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