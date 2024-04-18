Избирательному участку, на котором голосовал губернатор Махонин, присвоили имя

В Пермском крае появится избирательный участок имени Анатолия Лебедева и медаль

19 апреля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Это уже второй именной УИК в Пермском крае Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края решила присвоить имя Анатолия Лебедева, 14 лет руководившего облизбиркомом, УИК № 2817. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома. Именно здесь на президентских выборах в марте 2024 года голосовал губернатор Дмитрий Махонин. Участок расположен в городском Дворце молодежи. «Крайизбиркомом было принято решение присвоить имя Анатолия Лебедева пермскому избирательному участку № 2817, расположенному в городском Дворце молодежи», — отметили в ведомстве. Анатолий Лебедев руководил избирательной комиссией Пермской области с 1993 по 2007 год. Он стал первым председателем, который проводил выборы в Госдуму, в заксобрание, выборы губернатора. Именно под руководством Лебедева шла разработка законодательства о референдумах, которое позволило провести объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого округа. В дальнейшем этот опыт был тиражирован в другие регионы и использовался для процессов объединения субъектов Федерации. Учитывая эти достижения, крайизбирком учредил ведомственную награду — почетный знак имени Анатолия Лебедева. Этот знак будут вручать членам избирательных комиссий региона. Ранее URA.RU сообщало, что УИК в Красновишерском округе было присвоено имя погибшего на СВО члена комиссии Виктора Ефремова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательная комиссия Пермского края решила присвоить имя Анатолия Лебедева, 14 лет руководившего облизбиркомом, УИК № 2817. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома. Именно здесь на президентских выборах в марте 2024 года голосовал губернатор Дмитрий Махонин. Участок расположен в городском Дворце молодежи. «Крайизбиркомом было принято решение присвоить имя Анатолия Лебедева пермскому избирательному участку № 2817, расположенному в городском Дворце молодежи», — отметили в ведомстве. Анатолий Лебедев руководил избирательной комиссией Пермской области с 1993 по 2007 год. Он стал первым председателем, который проводил выборы в Госдуму, в заксобрание, выборы губернатора. Именно под руководством Лебедева шла разработка законодательства о референдумах, которое позволило провести объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого округа. В дальнейшем этот опыт был тиражирован в другие регионы и использовался для процессов объединения субъектов Федерации. Учитывая эти достижения, крайизбирком учредил ведомственную награду — почетный знак имени Анатолия Лебедева. Этот знак будут вручать членам избирательных комиссий региона. Ранее URA.RU сообщало, что УИК в Красновишерском округе было присвоено имя погибшего на СВО члена комиссии Виктора Ефремова.